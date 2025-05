Queda do preço do frango dever ser marginal e temporária, diz especialista

A queda do preço do frango no Brasil deve ser apenas marginal e temporária se a gripe aviária no país seguir como um foco isolado no município de Montenegro (RS), afirmou Felippe Serigati, pesquisador do FGV Agro, em entrevista ao Mercado Aberto de hoje.

Deve ser uma queda marginal e, ainda assim, associada ao fato de Montenegro ser ou não um caso isolado. Se for um caso isolado e essa suspensão cair o quanto antes, o impacto no mercado interno será mínimo.

Esse frango tem que ser destinado para o mercado inevitavelmente. Pode ter uma redução temporária e marginal aqui no mercado interno. Mas tudo isso está condicionado ao fato do evento lá de Montenegro ser um caso isolado ou não.

O Ministério da Agricultura, no entanto, informou que está investigando um possível novo caso de gripe aviária em uma propriedade localizada em um raio de três quilômetros de onde a doença foi detectada na última sexta-feira.

O Rio Grande do Sul decretou estado de emergência em saúde animal após a confirmação dos focos de influenza aviária no estado. O governo gaúcho instaurou a medida em 12 municípios por 60 dias para tentar controlar os focos da doença.

Serigati destacou que a inflação de alimentos no país, provavelmente ao final do ano, deve ser menor do que em 2024, apesar de ainda elevada.

A gente provavelmente ao final desse ano vai ter uma inflação de alimentos menor do que a gente observou em 24, mas ainda assim vai ser uma inflação de alimentos elevada. Diversos produtos alimentícios têm seu preço ainda pressionado.

Podemos mencionar os vilões sempre, por exemplo, café, carne bovina, na verdade, diversas proteínas estavam com preços em patamares elevados, vamos ver o que acontece agora com a carne de frango.

O pesquisador voltou a ressaltar que todo este cenário depende da gripe aviária ser ou não um caso isolado no Brasil, e disse que o Banco Central está preocupado no momento com a inflação em outros produtos nacionais.

É possível que tenha alguma redução do prazo, mas ainda assim vai ser algo marginal. Se o evento lá em Montenegro for um caso isolado, essa queda vai ser temporária.

Então, proteínas, ao que tudo indica, devem permanecer com preços em patamares mais elevados pressionando a inflação de alimentos. Pode ter aqueles choques temporários.

De qualquer forma, a gente pensa em inflação de alimentos, incomoda o consumidor, sim, incomoda os domicílios, sim, incomoda o Banco Central, aí bem menos. Então, o Banco Central está muito mais preocupado com a inflação em outros grupos de produtos aqui no Brasil.

