Por que países suspenderam importação de frango se não há risco ao comer?

O Brasil registrou seu primeiro foco de gripe aviária em uma granja comercial do Rio Grande do Sul e enfrenta a suspensão da importação dos produtos por diversos países. Contudo, a doença não é transmitida pelo consumo de frango ou ovos, por exemplo.

O que aconteceu

O cancelamento das exportações acontece por precaução e protocolo. O Brasil é o maior exportador de frango do mundo, mas há um acordo entre os países que diz que as compras serão "suspensas imediatamente" em caso de gripe aviária.

O risco é de que seja transportada a carcaça que esteja contaminada com o vírus e contamine os plantéis comerciais daquele país. Não é o consumo humano que está com risco. Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, em entrevista à Globonews na sexta-feira (16)

O consumo de carne e ovos é seguro. O vírus da gripe aviária não resiste ao calor, portanto, alimentos bem cozidos não transmitem a doença. A orientação é evitar produtos crus ou mal cozidos, como ovos com gema mole, medida já recomendada para evitar outras infecções alimentares, como por Salmonella.

O governo confirma a segurabilidade dos produtos de origem aviária. O consumo de carne de aves e ovos inspecionados é seguro, segundo o governo brasileiro. O Ministério da Agricultura reafirmou que a gripe aviária não é transmitida por ingestão de alimentos devidamente fiscalizados.

O risco está no contato direto com aves infectadas, não no consumo de produtos de origem animal. A população deve evitar tocar em animais mortos ou doentes e seguir as orientações sanitárias locais em caso de suspeita.

Situação no Rio Grande do Sul está sendo observada de perto. A ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal) e autoridades sanitárias garantem que o foco no RS está sob controle e sendo monitorado. O Brasil mantém plano de contingência desde os anos 2000, com treinamento de equipes, vigilância epidemiológica e protocolos de comunicação internacional.

País decretou estado de emergência sanitária. Após a confirmação do caso de gripe aviária, Carlos Fávaro, afirmou à CNN que foi determinado o estado de emergência por 90 dias e o bloqueio de 10 km sobre a área da identificação.

O ministro afirmou hoje que o Brasil pode retomar o status de livre de gripe aviária se não houver novos casos da doença em 28 dias. O prazo é contabilizado para encerramento do foco pela OMSA (Organização Mundial de Saúde Animal).