Jamil: Gripe aviária é duro golpe em plano brasileiro contra protecionismo

Os casos de gripe aviária registrados no Brasil chegam no pior momento possível para o país em meio a batalhas contra medidas protecionistas que cercam o comércio internacional, avaliou o colunista Jamil Chade na edição de hoje do UOL News.

Após a confirmação da doença em uma granja em Montenegro (RS), nove destinos suspenderam a compra de frango e derivados do Brasil: China, União Europeia, Canadá, Chile, Argentina, Uruguai, México, Coreia do Sul e África do Sul.

Se existia um momento errado para se descobrir tudo isso, era esse. Neste instante em que vivemos um protecionismo nos EUA, uma tentativa de fechar negócio com a União Europeia e uma tentativa do Brasil em abrir mercados na China, Ásia e outros lugares do mundo, essa notícia é um golpe na estratégia brasileira de enfrentar todo esse protecionismo, em uma hora chave para a economia do nosso país.

A questão é como isso será utilizado por todos os lados. Alguns países da UE resistem a fechar acordos com o Brasil. Tenho certeza de que, a partir de agora, esse caso da gripe aviária será instrumentalizado pelos grupos protecionistas europeus para dizer 'como fecharemos um acordo com um país que não controla sua produção?'. Sem dúvida isso existirá por parte da UE. Jamil Chade, colunista do UOL

Jamil ressaltou que o Brasil precisa ir além da afirmação do vice-presidente Geraldo Alckmin sobre "sermos exemplo na questão sanitária", uma vez que a imagem do país foi colocada em xeque.

Outro fator que já está existindo: governos de outros países que também exportam frango chegando aos grandes consumidores do mundo e dizendo 'olhe o problema no Brasil; mude seu fornecimento para nós'. A concorrência internacional é muito real e dura, e uma notícia como essa é muito complicada.

Além da declaração do Alckmin, o Brasil terá que dar demonstrações de que não se trata apenas de mais um discurso. A credibilidade do Brasil está em jogo. Jamil Chade, colunista do UOL

