Preço do frango não cai com gripe aviária e ministro quer fundo de socorro

Do UOL, em São Paulo

Apesar da redução nas exportações brasileiras de frango após foco de gripe aviária no Brasil, o preço da carne da ave não deve cair no mercado interno, afirmou hoje o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, em coletiva de imprensa. Ele defendeu a criação de um fundo nacional para indenizar criadores de aves.

O que aconteceu

Preços não devem baixar. "A experiência adquirida [mostra que] os preços não baixaram tanto", afirmou o ministro. O principal motivo é o volume que deixará de ser exportado. "Não vai ficar tão grande a restrição. É possível que depois dos 28 dias [até o fim do foco, a venda] volte gradativamente à normalidade."

Segundo o Fávaro, a maior parte da produção de frango é vendida no Brasil. "70% da produção já fica no mercado interno. São 30% se fechasse [a exportação] pra todo mundo. Não há um impacto tão grande", disse o ministro que aposta em "algumas ofertas, 10, 15 dias, mas acredito muito mais na estabilidade".

O impacto não será tão relevante nem pra cima nem pra baixo.

Carlos Fávaro, ministro

O preço dos ovos também não deve mudar. "O grande comprador [do ovo brasileiro] são os EUA, que anunciaram que não vai fechar [seu mercado]", disse o ministro.

Fundo nacional

O ministro também defendeu a criação de um fundo nacional de socorro ao produtor de aves. "Seria composto com recursos públicos e privados, saindo centavos do produtor, para indenizar casos como esses", disse. "Eu defendo [a criação de] um um fundo nacional. Que o Congresso Nacional aprove e defendo a sanção presidencial."

Fávaro descartou a intenção de pedir dinheiro ao Ministério da Fazenda para conter a crise. "Neste momento, não há necessidade de reforço orçamentário. O que vamos discutir, talvez, são outras emergências sanitárias: uma de cacau, outro em mandioca e a da mosca da carambola", disse.

Talvez com as quatro emergências (?) possamos pedir um reforço orçamentário, não muito grande.

Carlos Fávaro, ministro da Agricultura

Gripe acaba em 28 dias

O foco de gripe aviária deve acabar em meados de junho. O ministério estima 28 dias para concluir todas as medidas do plano de contenção da gripe, iniciado já na última quinta-feira (15), quando o governo confirmou o primeiro caso brasileiro de gripe aviária em uma granja comercial, em Montenegro, Rio Grande do Sul.

Após a identificação do caso, a propriedade foi isolada. Depois abater os animais, o governo decretou emergência sanitária por 60 dias e acionou o plano de contingência.

Os 28 dias passam a contar após todas medidas do plano de contingência executadas e debelada a doença.

Ministério da Agricultura e Pecuária

Os 28 dias também correspondem ao clico do vírus causador da gripe, o H5N1. Só depois desse período, e sem o registro de novos casos, o país voltará a exportar frango.

Grandes consumidores internacionais suspenderam as importações do Brasil. Foi o caso de Argentina, Canadá, China, Coreia do Sul e União Europeia.

A retomada plena das exportações vai demorar um pouco mais. O ministério espera que, ao final do foco de gripe aviária, os países importadores retomarão as compras paulatinamente. As granjas em Montenegro, no entanto, devem esperar mais tempo para voltar a exportar.

Além do surto em Montenegro, a gripe aviária matou cisnes no zoológico de Sapucaia do Sul, no mesmo estado.

Casos em investigação

O ministério investiga outros casos suspeitos de gripe aviária. Duas são granjas comerciais: uma em Aguiarnópolis, no Tocantins, e outra em Ipumirim, em Santa Catarina. Outras quatro suspeitas ocorrem em produções familiares de subsistência no Ceará, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Sergipe.

Cerca de 5% das suspeitas se confirmaram. Desde a chegada do vírus no Brasil, em maio de 2023, o foram confirmados 168 casos das 3.945 suspeitas, segundo o ministério:

1 foco de gripe aviária em granja comercial;

3 casos em criação doméstica;

164 em aves silvestres.

Humanos em risco?

Essa gripe aviária não oferece risco aos humanos. O consumo de carnes e ovos pode ser feito normalmente. Também não há estudos que compromvem que os trabalhadores do ramo que tiveram contato com as aves contaminadas possam transmitir a doença para outras pessoas.

O caso de gripe aviária registrado agora é o primeiro na avicultura comercial no Brasil. A circulação do vírus ocorre desde 2006, principalmente na Ásia, na África e no norte da Europa, diz o ministério.