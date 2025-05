Brasil levará 28 dias para acabar com gripe aviária, estima ministério

Do UOL, em São Paulo

O Brasil precisará de aproximadamente 28 dias para acabar com a gripe aviária a contar do início do plano de contenção, informou hoje ao UOL o Ministério da Agricultura e Pecuária.

O que aconteceu

O foco de gripe aviária deve acabar em meados de junho. O ministério estima 28 dias para concluir todas as medidas do plano de contenção da gripe, iniciado já na última quinta-feira (15), quando o governo confirmou o primeiro caso brasileiro de gripe aviária em uma granja comercial, em Montenegro, Rio Grande do Sul.

Após a identificação do caso, a propriedade foi isolada. Depois abater os animais, o governo decretou emergência sanitária por 60 dias e acionou o plano de contingência.

Os 28 dias passam a contar após todas medidas do plano de contingência executadas e debelada a doença.

Ministério da Agricultura e Pecuária

Os 28 dias também correspondem ao clico do vírus causador da gripe, o H5N1. Só depois desse período, e sem o registro de novos casos, o país voltará a exportar frango.

Grandes consumidores internacionais suspenderam as importações do Brasil. Foi o caso de Argentina, Canadá, China, Coreia do Sul e União Europeia.

A retomada plena das exportações vai demorar um pouco mais. O ministério espera que, ao final do foco de gripe aviária, os países importadores retomarão as compras paulatinamente. As granjas em Montenegro, no entanto, devem esperar mais tempo para voltar a exportar.

Além do surto em Montenegro, a gripe aviária matou cisnes no zoológico de Sapucaia do Sul, no mesmo estado.

Casos em investigação

O ministério investiga outros casos suspeitos de gripe aviária. Duas são granjas comerciais: uma em Aguiarnópolis, no Tocantins, e outra em Ipumirim, em Santa Catarina. Outras quatro suspeitas ocorrem em produções familiares de subsistência no Ceará, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Sergipe.

Cerca de 5% das suspeitas se confirmaram. Desde a chegada do vírus no Brasil, em maio de 2023, o foram confirmados 166 casos das 2.883 suspeitas, segundo o ministério:

1 foco de gripe aviária em granja comercial;

3 casos em criação doméstica;

164 em aves silvestres.

Humanos em risco?

Essa gripe aviária não oferece risco aos humanos. O consumo de carnes e ovos pode ser feito normalmente. Também não há estudos que compromvem que os trabalhadores do ramo que tiveram contato com as aves contaminadas possam transmitir a doença para outras pessoas.

O caso de gripe aviária registrado agora é o primeiro na avicultura comercial no Brasil. A circulação do vírus ocorre desde 2006, principalmente na Ásia, na África e no norte da Europa, diz o ministério.