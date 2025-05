Dólar opera em alta após rebaixamento dos EUA e caso de gripe aviária

O dólar apresenta alta na abertura dos negócios desta semana, com o mercado repercutindo o rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos e os desdobramentos relacionados ao caso de gripe aviária no Rio Grande do Sul. Às 10h27, a moeda norte-americana subia 0,14% e era comercializada por R$ 5,677.

O que aconteceu

Dólar comercial apresenta variação positiva. O cenário observado nas primeiras negociações do dia mantém a trajetória que elevou em 0,24% a cotação da moeda norte-americana ante o real na semana passada, de R$ 5,655 para R$ 5,668.

Moody's rebaixou a nota de crédito dos EUA. A decisão da agência de classificação de risco cortou o rating soberano da maior economia do mundo de 'Aaa' para 'Aa1. A motivação determinante para o rebaixamento foi a incapacidade para conter a dívida federal ao longo de mais de uma década.

Caso de gripe aviária também aparece no radar. A confirmação da influenza aviária de alta patogenicidade (H5N1) resultou na suspensão das exportações da carne de frango para a China, União Europeia, Argentina, Uruguai, Chile, México. Japão, Arábia Saudita, Emirados Árabes e Filipinas vão restringir a exportações aos produtos do Rio Grande do Sul.

Restrições devem afetar os preços ao consumidor. Com as exportações limitadas, as estimativas de queda nos preços do frango e dos ovos no curto prazo. O cenário deve impactar outros alimentos. "Também pode haver impacto sobre o preço dos grãos, matéria-prima na produção de frangos e ovos", diz Leonardo Costa, economista do ASA.

China suspendeu a habilitação de 51 frigoríficos. A determinação atinge os gigantes JBS, BRF e Seara. Pesa ainda a investigação de um novo caso da gripe aviária em outra granja no Rio Grande do Sul. "O mundo está vivendo em crise de gripe aviária e o Brasil era um dos grandes produtores ainda isolado do vírus", observa Costa, que prevê um impacto ainda incerto da situação.

Boletim Focus trouxe expectativas mais otimistas. O relatório produzido semanalmente pelo BC (Banco Central) a partir das projeções do mercado financeiro mostra que a inflação deste ano deve ser menor e o PIB (Produto Interno Bruto) ter um crescimento acima de 2%. Já para a Selic, a perspectiva é de manutenção da taxa em 14,75% ao ano até o fim de 2025.