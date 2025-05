Amanda Klein: Semana começa com gripe aviária e pacote fiscal no radar

A semana começou com o primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial brasileira, o que levou diversos países a suspenderem a importação de frango. A apresentadora Amanda Klein destacou ainda a expectativa pelo anúncio do pacote fiscal pelo governo federal no Mercado Aberto de hoje.

O agro brasileiro, motor do crescimento do primeiro trimestre, mostrou um ponto de vulnerabilidade com o primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial. Desde sexta-feira, uma série de países suspendeu a importação de frango do Brasil. China, União Europeia, Argentina, Chile, México, Uruguai e outros. Por enquanto, ainda não há indícios de que isso possa virar uma crise maior.

Os dois casos de que se tem notícia estão circunscritos ao Rio Grande do Sul, embora haja outros em investigação, no Tocantins e também em Santa Catarina. O vírus da influenza já estava circulando no Brasil há dois anos e, mesmo assim, demorou para se manifestar numa granja importante, sinal de que o protocolo sanitário estava funcionando.

O Ministério da Agricultura respondeu prontamente, isolando a área, em raio de 10km, acionando barreiras sanitárias, notificando a Organização Nacional de Saúde Animal e negociando com os parceiros comerciais para suspender a importação apenas no Rio Grande do Sul. Se nenhum outro caso for detectado, o embargo pode ser suspenso em 60 dias.

O Ministério da Agricultura, no entanto, informou que está investigando um possível novo caso de gripe aviária em uma propriedade localizada em um raio de três quilômetros de onde a doença foi detectada na última sexta-feira.

O Rio Grande do Sul decretou estado de emergência em saúde animal após a confirmação dos focos de influenza aviária no estado. O governo gaúcho instaurou a medida em 12 municípios por 60 dias para tentar controlar os focos da doença.

A apresentadora do UOL falou também que o mercado estará de olho no pacote de anúncios do governo federal durante a semana.

Além do agro, o mercado também estará de olho no pacote de anúncios do governo federal durante a semana. DMT do setor elétrico garantindo luz gratuita para os inscritos no CADÚnico, que gastam até 80 kw por mês, e o vale-gas por meio de voucher, que custará aos cofres públicos R$ 5 bilhões, passando ainda por linhas de crédito em estudo para motociclistas de aplicativos e reforma de casas precárias.

E na quinta-feira, o relatório bimestral de receitas e despesas com a expectativa do primeiro congelamento de gastos do ano. Na semana passada as bolsas recuperaram e já operam acima do nível de 2 de abril, quando o Trump anunciou a guerra tarifária.

No Brasil, o Ibovespa bateu recorde histórico não só uma, como duas vezes na semana passada. Está atraindo atenção principalmente dos investidores de fora, de olho em diversificar o portfólio e com maior apetite ao risco.

