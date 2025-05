Governo apura possível novo caso de gripe aviária perto de local do 1º foco

O Ministério da Agricultura informou que está investigando um possível novo caso de gripe aviária em uma propriedade localizada em um raio de três quilômetros de onde a doença foi detectada na última sexta-feira.

O que aconteceu

O possível novo foco de gripe aviária está sendo apurado em uma propriedade rural de subsistência. O local fica próximo da granja comercial em Montenegro, na região metropolitana de Porto Alegre, onde foi localizado o foco de H5N1 na última semana.

Amostras foram coletadas e destinadas a um laboratório para inspeção. Os animais criados na propriedade rural não são destinados ao comercio exterior e, por isso, o Ministério da Agricultura alega que não vai impactar no atual cenário.

Resultado preliminar da inspeção deve sair amanhã. Ainda segundo a pasta, as amostras coletadas do possível foco de gripe aviária estão a caminho de Campinas, onde fica o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo.

Ministério da Agricultura inspecionou 29 de 30 localidades na região onde foi registrado o foco de gripe aviária. Chamada de "área perifocal", o raio de três quilômetros do foco primário de H5N1 deve ser inspecionado por completo até o final da noite de hoje, informou o governo.

No raio de 10 quilômetros de onde foi constatada a emergência, quase metade das propriedades rurais já foram visitadas pelos profissionais de Defesa Agropecuária. Das 510 localidades, 238 já passaram por vistoria, segundo o ministério.

O Mapa, por fim, esclarece que investigações de suspeitas são rotina na atividade da Defesa Agropecuária, e que em casos onde emergências são declaradas o sistema fica sensibilizado e o número de investigações tende a aumentar em um primeiro momento.

Ministério da Agricultura e Pecuária, em nota

Investigação em Tocantins

Uma propriedade em Aguiarnópolis, no interior tocantinense, passa por averiguação. Uma análise preliminar mostrou que há presença de Influenza A na localidade, mas com baixa probabilidade de se tratar de um caso de alta patogenicidade — isto é: alto risco de levar a morte.

O Ministério da Agricultura diz que trabalha em cima das amostras para apurar o caso. "A investigação laboratorial está em curso e as medidas de controle de trânsito adotadas, com manutenção da situação sob controle e vigilância adequados", complementou.

Situação de emergência no RS

Ontem, o Rio Grande do Sul decretou estado de emergência em saúde animal após a confirmação dos focos de influenza aviária no estado. O governo gaúcho instaurou a medida por 60 dias para tentar controlar os focos da doença.

O estado de emergência é valido para 12 municípios gaúchos. São eles: Triunfo, Capela de Santana, Nova Santa Rita, Montenegro, Esteio, Canoas, Gravataí, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Cachoeirinha, Novo Hamburgo e Portão.

A medida, segundo o governo gaúcho, visa uma "resposta mais rápida para combate aos focos de influenza aviária". O foco de gripe aviária foi registrado em Montenegro, no Vale do Caí, após confirmação do Ministério da Agricultura e Pecuária. Os vírus foram constatados em uma granja avícola de reprodução e em aves silvestres de um zoológico de Sapucaia do Sul.

O estado vai explorar recursos para combater a doença. O decreto permite uma maior agilidade em questões jurídicas e promove aquisições de equipamentos e tecnologias para lidar com o problema.

Hoje, Goiás também emitiu decreto de emergência. O governo goiano adotou a medida de forma preventiva, para reforçar ações de vigilância, prenveção e pronta resposta para o cenário nacional.

O governo goiano reforça que não há casos da doença no estado. A afirmação vale para granjas comerciais ou de subsistência, assim como em aves silvestres.

A determinação em Goiás tem validade de 180 dias. O prazo acompanha as diretrizes do Ministério da Agricultura e Pecuária. Segundo o governo de Goiás, o decreto permitirá o reforço da coordenação entre instituições públicas e privadas, ampliando a eficácia das medidas de biossegurança e controle sanitário.

O que é a gripe aviária?

A influenza aviária, mais conhecida como gripe aviária, é uma doença causada pelo vírus de influenza tipo. Ela pode afetar aves, as levando até a morte, e, em caso mais raros, afetar mamíferos.

O subtipo H5N1 é classificado como de alta patogenicidade — isto é, com grande capacidade de afetar o hospedeiro. Este é o principal responsável pelos recentes surtos da doença.

Doença é altamente contagiosa. Ocasionando morte súbita, a gripe aviária se transmite facilmente entre aves. Sintomas comuns da influenza são muco nasal, queda na produção de ovos, hemorragias e inchaço.

A OMS afirma que o risco de contaminação entre humanos é baixo e o vírus ainda não adquiriu capacidade de transmissão sustentada. "O impacto geral na saúde pública dessas infecções, em nível global, no momento, é pequeno", informou a entidade em dezembro de 2024. A entidade também avalia o desenvolvimento de possíveis vacinas contra esse agente infeccioso.

O diagnóstico da gripe aviária é feito por exame laboratorial do tipo RT-PCR, com base em sintomas e histórico de exposição. O teste detecta a presença do vírus em secreções respiratórias e deve ser solicitado especialmente em pacientes com contato recente com aves doentes. O tratamento envolve suporte clínico para aliviar os sintomas, podendo incluir antivirais e ventilação mecânica em casos graves.

Consumo de carne e ovos é seguro?

O consumo de carne de aves e ovos inspecionados é seguro, segundo o governo brasileiro. O Ministério da Agricultura reafirmou que a gripe aviária não é transmitida por ingestão de alimentos devidamente fiscalizados.

O risco está no contato direto com aves infectadas, não no consumo de produtos de origem animal. A população deve evitar tocar em animais mortos ou doentes e seguir as orientações sanitárias locais em caso de suspeita.

A ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal) e autoridades sanitárias garantem que o foco no RS está sob controle e sendo monitorado. O Brasil mantém plano de contingência desde os anos 2000, com treinamento de equipes, vigilância epidemiológica e protocolos de comunicação internacional.