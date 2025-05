Goiás decreta situação de emergência zoossanitária após gripe aviária no RS

O Governo de Goiás publicou um decreto de emergência zoossanitária no estado. A medida prevê mitigação de risco de gripe aviária após a confirmação de um caso isolado da Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Decreto de emergência foi publicado preventivamente. Assinada pela Agrodefesa (Agência Goiana de Defesa Agropecuária), a medida visa reforçar as ações de vigilância, prevenção e pronta resposta diante do cenário nacional da gripe aviária.

Comunicado reforça que não há casos da doença no estado. A afirmação vale para granjas comerciais ou de subsistência, assim como em aves silvestres.

Agrodefesa diz determinação tem validade de 180 dias. O prazo acompanha as diretrizes do Ministério da Agricultura e Pecuária. Segundo o governo de Goiás, o decreto permitirá o reforço da coordenação entre instituições públicas e privadas, ampliando a eficácia das medidas de biossegurança e controle sanitário.

Essa é uma medida estratégica e necessária. Goiás tem um papel relevante na avicultura nacional e precisamos proteger nossos plantéis e nossa economia com ações rápidas e coordenadas.

José Ricardo Caixeta Ramos, presidente da Agrodefesa

Gripe aviária

Caso isolado da doença foi detectado em Montenegro (RS). A confirmação representa o primeiro registro da presença do vírus na avicultura comercial brasileira. O Ministério da Agricultura destaca que a influenza aviária de alta patogenicidade circula desde 2006, principalmente na Ásia, África e no norte da Europa.

Estado de emergência é válido pelo prazo de 60 dias. Segundo o Ministério da Agricultura, foram adotadas medidas de bloqueio de 10 km ao redor da área onde o caso foi identificado. Para o cumprimento do protocolo, foram interrompidas as exportações oriundas do Rio Grande do Sul.

Países suspenderam a importação do frango brasileiro. A ação foi liderada pela China e pela União Europeia, os dois maiores consumidores da carne de frango do Brasil. Argentina, Uruguai, Chile e México também suspenderam as compras da proteína com origem no território nacional.

Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo. Com 35,4% da produção dedicada ao mercado externo, o volume de embarques da proteína foi de 5,3 milhões de toneladas no ano passado. A destinação para 151 países totalizou US$ 9,9 bilhões, segundo a ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal).

Gripe aviária não é transmitida a partir do consumo de frango. O risco de contágio é apenas relacionado ao contato com as aves. "O risco de infecções em humanos pelo vírus da gripe aviária é baixo e, em sua maioria, ocorre entre tratadores ou profissionais com contato intenso com aves infectadas", afirma o Ministério da Agricultura.