MG descarta 450 toneladas de ovos vindos do RS após caso de gripe aviária

O governo de Minas Gerais abriu mão de 450 toneladas de ovos férteis comprados de uma granja comercial de Montenegro (RS), cidade que originou o primeiro caso de gripe aviária do Brasil.

O que aconteceu

Descarte dos ovos foi resultado de "medida preventiva". A decisão foi tomada em reunião emergencial conduzida pela Seapa (Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e pelo IMA (Instituto Mineiro de Agropecuária) de Minas Gerais.

Novas exclusões ainda são estimadas. O governo mineiro diz que o rastreamento de ovos férteis produzidos na cidade de Montenegro ainda não foi concluído. "A necessidade de novos descartes de produtos em Minas Gerais ainda pode ocorrer nos próximos dias", diz.

Iniciativa busca conter a disseminação da gripe aviária. "O IMA tem se mobilizado para conter a chegada da doença no estado, investindo em políticas de prevenção, rastreio e controle sanitário da influenza aviária", garante o governo do estado responsável pela segunda maior produção de ovos do Brasil.

Os ovos férteis são aqueles usados para fecundação. O governo mineiro destaca que os produtos descartados pelas autoridades sanitárias são utilizados para a produção de aves e não para consumo. Além da gripe aviária, a ofensiva dos órgãos busca o controle das doenças Newcastle, salmonelose e micoplasmose.

Gripe aviária

Caso isolado da doença foi detectado em Montenegro (RS). A confirmação representa o primeiro registro da presença do vírus na avicultura comercial brasileira. O Ministério da Agricultura destaca que a influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) circula desde 2006, principalmente na Ásia, África e no norte da Europa.

Estado de emergência é válido pelo prazo de 60 dias. Segundo o Ministério da Agricultura, foram adotadas medidas de bloqueio de 10 km ao redor da área onde o caso foi identificado. Para o cumprimento do protocolo, foram interrompidas as exportações oriundas do Rio Grande do Sul.

Países suspenderam a importação do frango brasileiro. A ação foi liderada pela China e pela União Europeia, os dois maiores consumidores da carne de frango do Brasil. Argentina, Uruguai, Chile e México também suspenderam as compras da proteína com origem no território nacional.

Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo. Com 35,4% da produção dedicada ao mercado externo, o volume de embarques da proteína foi de 5,3 milhões de toneladas no ano passado. A destinação para 151 países totalizou US$ 9,9 bilhões, segundo a ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal).

Gripe aviária não é transmitida a partir do consumo de frango. O risco de contágio é apenas relacionado ao contato com as aves. "O risco de infecções em humanos pelo vírus da gripe aviária é baixo e, em sua maioria, ocorre entre tratadores ou profissionais com contato intenso com aves infectadas", afirma o Ministério da Agricultura.