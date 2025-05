McDonald's quer contratar 375 mil pessoas nos EUA após queda nas vendas

O McDonald's anunciou nesta semana que pretende contratar até 375.000 pessoas para atender a demanda da temporada de verão nos Estados Unidos. Essa é a maior iniciativa de emprego da companhia em cinco anos.

O que aconteceu

Vagas serão distribuídas por 13.000 restaurantes. Atualmente, a rede emprega 800.000 pessoas nos EUA, uma das maiores empregadoras do país: 1 em cada 8 americanos já trabalhou em uma das lojas, segundo estimativa do McDonald's. A companhia planeja abrir 900 novos estabelecimentos nos próximos dois anos.

O presidente do McDonald's EUA, Joe Erlinger, vê o anúncio como vantajoso para todos. Segundo ele, investir na força de trabalho torna a empresa "mais competitiva, ao mesmo tempo em que impacta positivamente as condições econômicas e sociais das comunidades onde atuamos".

O anúncio ocorre após a rede registrar a pior queda nas vendas desde a pandemia. A redução foi de 3,6% no segundo trimestre, em uma sequência de resultados negativos. A queda nos gastos de consumidores de baixa renda, de quase dois dígitos em relação ao ano anterior, foi o principal fator.

Plano é ousado na comparação com vagas gerais. Em abril, a economia dos EUA criou um total de 177.000 empregos — metade do que prevê o plano do McDonald's. A taxa de desemprego no país está em 4,2%, um nível historicamente baixo.