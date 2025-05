Gripe aviária: RS decreta emergência em saúde animal em 12 cidades

O Rio Grande do Sul decretou estado de emergência em saúde animal após confirmação de focos de influenza aviária no estado.

O que aconteceu

O governo gaúcho decretou emergência por 60 dias para controle dos focos da gripe aviária. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado após a confirmação de um foco de H5N1 em uma granja comercial no Rio Grande do Sul.

O estado de emergência é valido para 12 municípios gaúchos. São eles: Triunfo, Capela de Santana, Nova Santa Rita, Montenegro, Esteio, Canoas, Gravataí, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Cachoeirinha, Novo Hamburgo e Portão.

A medida, segundo o governo gaúcho, visa uma "resposta mais rápida para combate aos focos de influenza aviária". O foco de gripe aviária foi registrado em Montenegro, no Vale do Caí, após confirmação do Ministério da Agricultura e Pecuária. Os vírus foram constatados em uma granja avícola de reprodução em uma granja e em aves silvestres de um zoológico de Sapucaia do Sul.

Agora o estado vai explorar recursos para combater a doença. O decreto permite uma maior agilidade em questões jurídicas e promove aquisições de equipamentos e tecnologias para lidar com o problema.

O que é a gripe aviária?

A influenza aviária, mais conhecida como gripe aviária, é uma doença causada pelo vírus de influenza tipo. Ela pode afetar aves, as levando até a morte, e, em caso mais raros, afetar mamíferos.

O subtipo H5N1 é classificado como de alta patogenicidade — isto é, com grande capacidade de causa morte. Este é o principal responsável pelos recentes surtos da doença.

Doença é altamente contagiosa. Ocasionando morte súbita, a gripe aviária se transmite facilmente entre aves. Sintomas comuns da influenza são muco nasal, queda na produção de ovos, hemorragias e inchaço.

A OMS afirma que o risco de contaminação entre humanos é baixo e o vírus ainda não adquiriu capacidade de transmissão sustentada. "O impacto geral na saúde pública dessas infecções, em nível global, no momento, é pequeno", informou a entidade em dezembro de 2024. A entidade também avalia o desenvolvimento de possíveis vacinas contra esse agente infeccioso.

O diagnóstico da gripe aviária é feito por exame laboratorial do tipo RT-PCR, com base em sintomas e histórico de exposição. O teste detecta a presença do vírus em secreções respiratórias e deve ser solicitado especialmente em pacientes com contato recente com aves doentes. O tratamento envolve suporte clínico para aliviar os sintomas, podendo incluir antivirais e ventilação mecânica em casos graves.

Consumo de carne e ovos é seguro?

O consumo de carne de aves e ovos inspecionados é seguro, segundo o governo brasileiro. O Ministério da Agricultura reafirmou que a gripe aviária não é transmitida por ingestão de alimentos devidamente fiscalizados.

O risco está no contato direto com aves infectadas, não no consumo de produtos de origem animal. A população deve evitar tocar em animais mortos ou doentes e seguir as orientações sanitárias locais em caso de suspeita.

A ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal) e autoridades sanitárias garantem que o foco no RS está sob controle e sendo monitorado. O Brasil mantém plano de contingência desde os anos 2000, com treinamento de equipes, vigilância epidemiológica e protocolos de comunicação internacional.