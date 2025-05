Bulla: Brasil precisa ser transparente com surto de gripe aviária no RS

O Brasil vai precisar ser transparente com o mercado internacional para manter a credibilidade em meio ao surto de gripe aviária no Rio Grande do Sul, avaliou a colunista Beatriz Bulla no UOL News, do Canal UOL, desta sexta-feira (16).

A preocupação é sobre a extensão que isso vai tomar, e como o Brasil vai precisar ser transparente em termos dos próximos protocolos, para sinalizar para o mercado internacional o que vem sendo feito. É preciso construir essa credibilidade com os países importadores.

A resposta [do governo brasileiro] vai depender muito se, de fato, o governo vai conseguir controlar o surto - e isso vai se tornar um caso isolado - ou se isso vai se espalhar. Beatriz Bulla, colunista do UOL

O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou hoje a detecção do vírus da influenza aviária de alta patogenicidade em uma granja de aves comerciais no Rio Grande do Sul, conforme informou o jornal Folha de S.Paulo. A detecção, ocorreu em Montenegro (RS), e é o primeiro foco da doença registrado em sistema de avicultura comercial no país. Como consequência, China e países da União Europeia pararam de comprar a carne de frango de todos os produtores brasileiros

Para a colunista, o exemplo do surto de gripe aviária nos Estados Unidos, que dizimou quase 170 milhões de galinhas, perus e outras aves desde o início de 2022, serve para mostrar caminhos para o governo brasileiro.

Apesar de não haver um motivo para pânico, acho que esses alertas que são trazidos pela reportagem da Folha [como a diminuição nos custos de produção e as más condições] e o exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos são suficientes para ligar um sinal de preocupação aqui, porque lá [nos EUA] a coisa saiu de controle. Beatriz Bulla, colunista do UOL

Os Estados Unidos, um dos maiores produtores do setor no mundo, também enfrentaram o surto de gripe aviária: o vírus dizimou quase 170 milhões de aves desde o início de 2022, segundo o CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças). Entre humanos, foram confirmados 70 casos e uma morte neste ano. O preço médio de uma dúzia de ovos chegou a US$ 5,89 (R$ 33,52, na cotação atual), em fevereiro, nível mais alto para o mês desde 1980.

Presidente de organização: 'China já não importa frango do RS há meses'

No UOL News, Charles Tang, presidente da Câmara de Comércio Brasil-China, afirmou que o país asiático já não estava importando a carne de frango do Rio Grande do Sul há pelo menos quatro meses, devido ao foco localizado de gripe aviária. A suspensão agora se estende para outros estados brasileiros.

Eu já estive no Rio Grande do Sul conversando com várias avícolas quatro meses atrás. Elas pediram a minha ajuda por conta da suspensão [emitida pela China] à importação da carne de frango do estado. Agora, pelo jeito, está atingindo todo o país. Isso é lamentável porque se trata de um foco localizado. Charles Tang, presidente da Câmara de Comércio Brasil China

O representante lembrou ainda que a suspensão ocorre num momento em que o setor, no Brasil, poderia aproveitar a guerra de tarifas entre China e os Estados Unidos.

E [a suspensão ocorre] num momento que era para ser o momento de grande bonança para o Brasil, já que os Estados Unidos são concorrentes diretos do Brasil. Os Estados Unidos exportam praticamente a mesma coisa: grãos e proteínas animais. E, por causa dessa guerra de tarifas, talvez, a China estivesse comprando muito mais do Brasil, mas agora não vai conseguir comprar mais . Charles Tang, presidente da Câmara de Comércio Brasil China

