Dólar opera em alta, mesmo após governo negar reajuste do Bolsa Família

O dólar apresenta leve alta em meio à atenção ainda voltada para os temores de descompromisso do governo com as contas públicas, mesmo após a negativa de que existam estudos para reajustar o Bolsa Família. Às 9h18, a moeda norte-americana subia 0,32% e era comercializada por R$ 5,698.

O que aconteceu

Dólar comercial apresenta nova valorização. A pequena oscilação positiva da moeda norte-americana ante o real nos primeiros negócios do último pregão desta semana mantém a trajetória observada nas últimas duas sessões.

Ontem, a moeda norte-americana subiu 0,83%. A alta foi intensificada ao longo da tarde após rumores de que o governo estuda um reajuste de 16,7% no valor do Bolsa Família, para R$ 700. A possibilidade foi prontamente negada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pela equipe de comunicação do governo federal.

As únicas medidas que estão sendo preparadas hoje são pontuais para cumprimento da meta fiscal.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Declaração de Haddad atenuou a alta do dólar. Após a declaração do ministro da Fazenda em defesa do ajuste fiscal, o dólar perdeu força ao final da sessão e descolou do patamar de R$ 5,70. Na máxima do dia, a divisa chegou a ser negociada com alta superior a 1%.