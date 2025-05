Fávaro: China suspende compra de frango brasileiro após caso gripe aviária

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que a China suspendeu a compra de frango brasileiro após a confirmação do primeiro foco de gripe aviária em uma granja no Rio Grande do Sul. A confirmação do ministro foi revelada em entrevista à CNN.

O que aconteceu

China suspende compra de frango brasileiro. A decisão do país asiático foi motivada pela detecção do vírus da influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) em um matrizeiro de aves comerciais. A detecção ocorreu no município de Montenegro, no estado do Rio Grande do Sul.

Brasil decretou estado de emergência sanitária. Após a confirmação do caso de gripe aviária, Fávaro afirma que foi determinado o estado de emergência por 90 dias e o bloqueio de 10 km sobre a área da identificação. "Suspendemos o Rio Grande do Sul das exportações, cumprindo o protocolo", afirmou o ministro.

Estamos com todas as barreiras sanitárias em curso. A granja já teve seus animais abatidos. Toda a região está em alerta, para que a gente possa, o mais rápido possível, com muita transparência e eficiência, voltar ao estado normal e reestabelecer a comercialização [de frango] com todos os países do mundo.

Carlos Fávaro, ministro da Agricultura

Caso é o primeiro na avicultura comercial no Brasil. Segundo o Ministério da Agricultura, a circulação do vírus ocorre desde 2006, principalmente na Ásia, África e no norte da Europa. Ele admite que um dia o Brasil seria atingido e ressalta que a região de Montenegro foi bloqueada.

Esse vírus da gripe aviária circula pelo mundo há, pelo menos, 19 anos, e o Brasil é um dos pouquíssimo países que mundo que não tinha, até agora, a gripe aviária nos seus planteis comerciais.

Carlos Fávaro, ministro da Agricultura

Doença não é transmitida pelo consumo de frango e ovos. Em tentativa de tranquilizar os consumidores, Fávaro afirma que o Brasil tem o "melhor sistema sanitário do mundo". "Não há risco no consumo, o risco é para quem manuseia essas aves", ressalta o ministro.