Ministro diz que brecha levou a alta na fraude ao INSS: 'Ladrão entrou'

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz Maciel, disse hoje que uma brecha aumentou o número de empresas que faziam cobranças indevidas a aposentados e pensionistas do INSS. Uma medida provisória colocou fim na revalidação dos descontos associativos, em 2022, o que levou a um aumento no número de empresas fraudulentas. "Ladrão entrou na casa", observou. Queiroz participa de audiência da CFTC (Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor) do Senado.

O que aconteceu

Medida provisória de 2019 previa revalidação anual de autorizações para descontos de empresas, mas acabou sendo alterada. "(A MP) impediria, naquele momento era o que se buscava, que houvesse esses descontos de forma permanente. Ou seja, que alguém tivesse autorizado o desconto por um ano e passasse 10 anos sendo descontado", explicou o ministro.

Porém, houve uma alteração nesse período - a revalidação que seria anual foi atualizada para uma vez a cada três anos. Além disso, iniciaria em 2021, mas foi adiado para 2022 por conta da pandemia.

Nós estávamos dentro de uma pandemia do Covid-19, havia o distanciamento social, não era razoável que se fizesse uma revalidação onde os beneficiários, pessoas acima de 70 anos, em sua maioria, buscassem as associações e aí se deslocassem e comparecessem. Então era uma medida justificada e foi por essa razão que o Conselho Nacional de Previdência recomendou que fosse feita a dilação de prazo para a vigência ser a partir de 2022, quando já teria vacina e já teria um outro ambiente que não mais haveria necessidade de isolamento social.

Wolney Queiroz Maciel, ministro da Previdência Social

MP de 2022, que foi transformada em lei, colocou fim à revalidação, o que abriu terreno para empresas fraudulentas agirem. "O que vinha sendo gestado dentro do Congresso a partir de 2019 para que houvesse uma revalidação de cada um daqueles que autorizavam o desconto, isso foi sepultado por essa MP e por essa lei em 2022. E é exatamente nesse momento, nesse interregno entre 2019 e 2022, que o ladrão entra na casa", disse o ministro.

Sem a expectativa anterior, de que houvesse a revalidação, fez com que cerca de 11 empresas se credenciassem, empresas novas, associações novas, se credenciassem no INSS. Essas empresas que mais tarde descobrimos agora, durante a operação descobrimos que eram 100% fraudulentas, a maior parte delas se estabeleceu nesse período.

Wolney Queiroz Maciel, ministro da Previdência Social

Fim da revalidação aconteceu no governo anterior. "A instrução 162 foi baseada na MP aprovada no governo do presidente Bolsonaro. Quem sepultou a revalidação foi o governo anterior. É importante deixar claro e eu deixei isso bem sublinhado na exposição que nós fizemos'

AGU processou 12 entidades fraudulentas e bloqueou R$ 2,5 bilhões. Conforme o ministro, a ideia era "garantir o início do ressarcimento aos aposentados que foram prejudicados" e "dar prioridade absoluta na comunicação e no acolhimento aos aposentados".

Moro e ministro da previdência batem boca. O senador Sergio Moro (União Brasil) foi o primeiro a fazer questionamentos ao ministro da Previdência. Porém, o clima ficou tenso após um acusar o outro, já que Moro foi ministro da justiça no governo Bolsonaro e Maciel atuava como secretário executivo no Ministério da Previdência Social, já no governo Lula. Maciel citou denúncias de descontos indevidos em 2020. "Parece que V. Exª era o ministro da Justiça nessa época. Vossa excelência fez alguma coisa para coibir essas fraudes?", disse o ministro da Previdência Social. Moro rebateu: "Esses fatos nunca foram informados a mim como foram informados a vossa excelência expressamente na reunião de 2023. Se alguém se omitiu aqui foi vossa excelência". Maciel voltou a atacar: "Como ministro da justiça tinha muito mais obrigação de saber se houve golpe do que eu".

Ministro disse que não tinha competência para discutir fraudes em conselho. Após Moro, o senador Eduardo Girão (Novo) perguntou se o ministro "considerava aceitável" ter ignorado os alertas formais sobre o esquema fraudulento. "Veja, não era atribuição minha discutir qual é a pauta do Conselho Nacional de Previdência Social. Quem define a pauta do Presidente Social é o ministro, o secretário-executivo não tem competência para agir nisso, eu já expliquei e volto a dizer", observou o ministro.

Atendimento no INSS já é na maioria digital

91% de todos os acessos ao INSS já são pelo app. A minoria dos aposentados e aposentados fizeram consulta presencialmente, segundo o ministro.