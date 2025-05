INSS: Pedidos de ressarcimento dobram em um dia e chegam a 1,1 milhão

Do UOL, em São Paulo

Mais do que dobrou o número de aposentados e pensionistas que pediram ressarcimento dos descontos irregulares feitos por sindicatos e associações de aposentados, segundo o INSS. Ao todo, 1.051.238 fizeram a solicitação do reembolso até hoje às 17h.

O que aconteceu

O número representa o acumulado de ontem, quando começou a identificação dos descontos, até hoje. Segundo o INSS, 1.069.201 pessoas fizeram consultas sobre os descontos na plataforma do instituto —o site e o aplicativo, de forma geral, receberam mais de 23 milhões de acessos. Ontem, a soma era de 480.660.

Das pessoas que consultaram, 17.963 afirmaram ter autorizado os descontos das entidades. Conforme mostrou reportagem do UOL ontem, os brasileiros podem também fazer as consultas por telefone, na Central 135. Mas a maioria das consultas tem sido feita pela internet —991 mil ocorreram pelo aplicativo ou site do INSS.

A quantidade de entidades notificadas pelos aposentados e pensionistas continua a mesma, 41. Ontem, o presidente do INSS, Gilberto Waller, explicou que, assim que o instituto intima automaticamente as entidades, elas têm até 15 dias úteis para provar que o desconto foi regular ou fazer o reembolso.

Segundo a entidade, haverá "busca ativa" para encontrar todos os prejudicados e não há prazo para pedir o ressarcimento. "O INSS vai atrás dessas pessoas por meios próprios (...) de busca ativa dessas pessoas, não deixando ninguém à margem", afirmou Waller.

Como pedir a devolução