Haddad nega aumento do Bolsa Família para R$ 700

O ministro da economia, Fernando Haddad, negou hoje que deve ser anunciado na próxima semana aumento do Bolsa Família para R$ 700.

O que aconteceu

Ministro nega possível aumento do Bolsa Família. "Não há projeto, nem nada", disse Haddad ao sair do Ministério da Fazenda.

As únicas medidas que estão sendo preparadas hoje são medidas pontuais para cumprimento da meta fiscal. Como fizemos no ano passado, em julho do ano passado, quando tomamos uma série de medidas para o cumprimento da meta e esse ano nós estamos identificando onde estão alguns gargalos, alguns problemas, tanto do ponto de vista da despesa quanto da receita, e devemos apresentar para o presidente. Não dá nem para chamar de pacote, são medidas pontuais, nenhuma de escala voltadas exclusivamente da meta fiscal.

Fernando Haddad, ministro da Economia

Haddad disse ainda que "não tem nada extra orçamentário". "Tinham duas pendências que foram discutidas: Pé-de-meia e vale-gás. Vale-gás nem chegou a ser votado na forma como foi originalmente proposto. Proposta foi alterada para ser uma rubrica orçamentária. (...) E sobre o Pé-de-meia a gente tem 120 dias para mandar para o Congresso no formato exigido pelo TCU e vai na peça orçamentária de 2026", disse o ministro.