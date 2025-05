Gilmar Mendes é o entrevistado de hoje em Poder e Mercado, do Canal UOL

O ministro do STF Gilmar Mendes é o entrevistado de hoje em Poder e Mercado, novo programa de política e economia do Canal UOL. A conversa, conduzida pela jornalista Raquel Landim, vai ao ar, ao vivo, às 20h, na televisão e no YouTube do UOL.

Clique aqui para assistir o programa.

Transmitido às terças e quintas, Poder e Mercado traz os principais debates em andamento no Congresso —como propostas legislativas, decisões do Judiciário, medidas econômicas e disputas entre os Poderes —, além de como eles refletem na economia e no nosso dia a dia.

Além de Landim, a atração conta com a participação dos colunistas de economia do UOL Mariana Barbosa e Graciliano Rocha, especialista em política e bastidores de Brasília, além de repórteres ao vivo direto da capital federal.

Pauta do dia

Na entrevista de hoje, Gilmar Mendes será questionado sobre o embate entre o TSE e o Congresso, a suspensão dos processos de pejotização e os casos Ramagem e Carla Zambelli.

O ministro também deve abordar o marco temporal —Mendes é relator das ações protocoladas por PL, PP e Republicanos para manter a validade do projeto de lei que reconheceu a tese e de processos que contestam sua constitucionalidade.

Como assistir

Poder e Mercado vai ao ar às terças e quintas, às 20h, no Canal UOL. O programa também é transmitido no YouTube de UOL.

O Canal UOL está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.