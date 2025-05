Amanda Klein: As bolsas brasileiras podem subir mais e o dólar cair?

A apresentadora Amanda Klein conversou com analistas econômicos em busca de respostas após o agitado início de semana do mercado mundial, questionando se as bolsas brasileiras podem subir ainda mais, e o dólar ter nova queda.

Saí em busca de algumas respostas, e o que analistas me disseram é que a alta do Ibovespa no mês reflete em grande parte a alta das bolsas globais. Estão todas no modo 'risk on', quer dizer tomando risco com a desescalada das tensões tarifárias.

A S&P 500, em Nova York, subiu 5% no mês e já está acima do patamar de 2 de abril, dia do tarifaço. Já o Ibovespa e o real se beneficiam do fluxo estrangeiro positivo tanto em maio como no acumulado do ano. Já os fundos de ações locais tiveram saques até abril e estão levemente positivos em maio. Portanto ainda não é possível falar no ânimo do investidor local.

E não é para menos. Com a Selic no maior patamar em quase 20 anos, boa parte do capital doméstico vai automaticamente para a renda fixa. Isso deve mudar conforme o juro cair. Aí sim, em longo prazo, tem um retorno muito interessante para o Ibovespa, segundo analistas com quem conversei.

Amanda Klein

Já no câmbio, o que Amanda Klein ouviu no mercado, é que só não há uma valorização maior do real, por causa da questão fiscal doméstica.

Com perspectiva de estabilização da relação dívida PIB só depois de 2028, isso na melhor das hipóteses no cenário considerado otimista do governo. O câmbio é a ponta sensível, que mede a confiança e a expectativa dos investidores.

Alex Agostini, da Austin Rating, me disse que se fôssemos olhar só a relação oferta-demanda, e a questão fiscal tivesse mais bem equacionada, o dólar estaria muito mais perto de 5 do que 6 reais. Afinal, o Brasil tem entrada de recursos fortes pelo lado comercial e agora também pelo lado financeiro por conta desse diferencial de juros com os Estados Unidos.

Amanda Klein

