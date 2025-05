Golpe do Saque Social: Fraude simula benefício para roubar dados e dinheiro

Criminosos estão compartilhando mensagens sobre um falso benefício chamado de "saque social" ou "resgate social", que devolveria supostos valores por CPF. O governo federal alerta desde 2023 para a fraude que tem como objetivo roubar dados das vítimas e dinheiro a partir de falsas taxas.

O que aconteceu

O esquema induz a vítima a entrar em um site falso que simula o portal Gov.br. A plataforma solicita informações pessoais, como CPF, para uma falsa consulta de valores do falso programa "saque social" ou "resgate social". O dinheiro seria referente a transferências Pix e de cartão de crédito.

Em seguida, a pessoa é informada que tem dinheiro liberado, podendo chegar a R$ 3 mil. No entanto, o resgate exige o pagamento de uma taxa, com valores que variam entre R$ 70 e R$ 140, de acordo com relatos feitos no Reclame Aqui. Com tom de urgência, as mensagens enfatizam que o processo leva menos de dois minutos e que o depósito é realizado na mesma hora.

Ao concluir a transferência, a pessoa não recebe qualquer dinheiro e tem os dados expostos. Muitas vezes o esquema é associado a programas como o Bolsa Família, o saque digital do FGTS e o programa de Valores a Receber do Banco Central.

No caso do Bolsa Família, beneficiários devem estar cadastrados no CadÚnico. A inscrição é realizada presencialmente em postos de atendimento da assistência social dos municípios, como os CRAS (Centros de Referência de Assistência Social). Não há qualquer cobrança de taxa para a liberação do pagamento.

O Banco Central também já alertou para golpes do sistema de valores a receber. A consulta é feita exclusivamente no site valoresareceber.bcb.gov.br e não há cobrança. O BC reforça que não entra em contato com as pessoas para confirmar dados ou enviar links.

Já o saque digital do FGTS é realizado por meio do Aplicativo FGTS. Os serviços são gratuitos e permitem a consulta de valores disponíveis para retirada, além da indicação de uma conta para receber a quantia. Vale lembrar que o saque só é permitido em determinadas situações previstas em lei.