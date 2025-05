Investimento em publicidade digital cresce 60% desde 2020, diz estudo

O investimento em publicidade digital no Brasil registrou um crescimento de 60% desde 2020, segundo o estudo Digital AdSpend, realizado pelo IAB Brasil e pela Kantar Ibope Media. Os dados foram destacados por Denise Porto Hruby, CEO da entidade, em entrevista ao Mercado Aberto de hoje.

Esse é um estudo anual que mapeia o investimento em publicidade digital no país. O Adspend 20/25 se refere aos dados compilados em 20/24, e que foi apresentado recentemente. Ele indica que o setor recebeu aproximadamente R$ 37,9 bilhões em investimento.

Isso representa um crescimento de 8% em relação ao ano anterior, esse montante supera a inflação e consolida o padrão de crescimento dos últimos três anos.

Desde 20/20, que é o primeiro ano da série histórica, o investimento total em publicidade digital cresceu 60%, o que é super relevante. Esse relatório traz alguns insights bem interessantes para o mercado poder estruturar a estratégia de publicidade ao longo do ano.

Denise Porto Hruby

O levantamento da IAB (Interactive Advertising Bureau) é realizado a partir da coleta de anúncios diretamente nos meios e canais da cobertura da Kantar Ibope Media, o que permite a análise das peças independentemente de seu modelo de compra. Isso significa que a metodologia inclui tanto as campanhas de compra direta quanto as intermediadas por agências.

Denise Porto destacou o crescimento constante dos números da pesquisa, apontando uma distribuição muito mais homogênea do investimento em publicidade no país ao longo do tempo.

A gente vê um crescimento relativamente constante, estava 7% em 20/22, 8% em 20/23, tem um ponto de atenção aí, que em 20/21 teve um crescimento excepcional de 27%, só que esse foi um reflexo direto dos impactos da pandemia.

A gente fez uma análise comparativa entre os semestres e o que a gente observou é uma distribuição muito mais homogênea do investimento em publicidade ao longo do tempo. Nos anos anteriores, especialmente em 20/20, 20/21, o segundo semestre apresentava um crescimento muito maior em relação ao primeiro, mas essa disparidade ela vem diminuindo gradualmente.

Denise Porto Hruby

A CEO do IAB Brasil concluiu indicando alguns ensinamentos que se pode levar a partir dos resultados da pesquisa sobre investimento em publicidade digital.

Essa mudança sugere alguns aprendizados. Primeiramente, o mercado parece ter entendido que não é eficaz concentrar todos os esforços na Black Friday. Em segundo lugar, mostra uma maturidade, como que as marcas vêm buscando uma presença contínua nos canais digitais, mantendo essa comunicação constante com o consumidor.

Afinal, tentar construir uma reputação apenas na Black Friday pode acabar levando o consumidor a questionar a origem e a autenticidade da marca ou do produto, o que quer que seja.

Denise Porto Hruby

