Quase 500 mil pedem ressarcimento ao INSS, e 41 entidades são notificadas

Ao todo 480.660 pessoas procuraram o INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) para pedir ressarcimento dos descontos irregulares em aposentadorias e pensões por sindicatos e associações de aposentados até as 16h de hoje, informou o instituto em coletiva de imprensa. Quarenta e uma entidades foram notificadas.

O que aconteceu

Nem todos os 480.660 acessos confirmaram o desconto irregular. "Desses 480 mil, 473.940 pessoas, 98,6%, informaram não reconhecer o desconto", afirmou Gilberto Waller, presidente do INSS.

O processo para identificar os descontos e pedir os reembolsos começou hoje. Ontem, o INSS enviou pelo aplicativo Meu INSS os avisos para quem sofreu algum desconto.

Após esses registros, 41 associações ou sindicatos foram notificados. "O INSS intima automaticamente as instituições para que, em 15 dias úteis, mostrem a regularidade [do desconto] ou realizem o pagamento devido corregido pelo IPCA (índice oficial da inflação no Brasil)", disse Waller.

A maioria dos acessos foi pelo aplicativo ou site Meu INSS. Dos 490 mil pedidos, 93,7%, ou 450.426, pessoas utilizaram o canal virtual.

O atendimento também pode ser feito por telefone. "O tempo médio na Central 135 foi de 7 minutos para completar toda a manifestação", informou o presidente ao lembrar que "a Central 135 não entra em contato com ninguém. É o cidadão que liga para 135, porque tem muitos fraudadores ligando e dizendo que é da central".

O presidente do INSS, Gilberto Waller, durante entrevista para a TV Brasil Imagem: Fabio Rodrigues-Pozzebom - 9.mai.2025Agência Brasil

Faltam agências do INSS para atendimento presencial. "O INSS tem pouco mais de 1.500 agências em quase 800 municípios. A gente não conseguiria alcançar todos os municípios no presencial (...) atendendo somente nas cidades maiores", afirmou o presidente ao justificar a necessidade de utilizar o meio virtual.

Quase todos procuraram o Meu INSS. 450.426 pessoas, ou 93,7%, utilizaram o canal. Já a Central 135 registrou 30.234 ligações, aumento de 13% em relação à média diária.

Para que o aplicativo suporte a procura, o INSS aumentou a infraestrutura. O tráfego no app foi três vezes maior do que a média diária, com 8.554.898 acessos no dia de hoje, afirmou o presidente da Dataprev, Rodrigo Assunção.

Busca ativa

Segundo a entidade, haverá "busca ativa" para encontrar todos os prejudicados. "O INSS vai atrás dessas pessoas por meios próprios (...) de busca ativa dessas pessoas, não deixando ninguém à margem", afirmou Waller.

Como não há prazo para pedir o ressarcimento, o executivo pediu "calma". "Tenham calma. No primeiro dia tem expectativa maior, começou uma correria para acessar o aplicativo, mas não tem prazo, e todos serão ressarcidos", disse.

De onde sairá o dinheiro?

O INSS ainda calcula o rombo e busca alternativas para o ressarcimento. O presidente do INSS lembrou que R$ 1 bilhão das associações já foram bloqueados pela Justiça e que a AGU (Advocacia Geral da União) pediu bloqueio de mais R$ 2,1 bilhões. A intenção é que "quem custeie [o ressarcimento] seja o fraudador", afirmou Waller. "Depois de verificado o valor a ser pago, vamos ver de onde e como vai sair o dinheiro. Primeiro é encontrar o valor."

Descontos de abril estão bloqueados. "Foi descontado no último mês, e será ressarcido, R$ 292 milhões na próxima folha [de pagamento], que começa a rodar no final do mês", disse o presidente. Ele explicou que os descontos do mês passado não foram repassados às entidades após bloqueio pelo INSS.

Estamos fazendo um pente fino nos descontos associativos. Se ele retornar, serão regras totalmente diferentes, e começaremos do zero.

Gilberto Waller, presidente do INSS

Como pedir a devolução: