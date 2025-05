Embraer abre 200 vagas de estágios com bolsas de até R$ 2.400

A Embraer está com inscrições abertas para uma nova edição de seu programa de estágio. A empresa do setor aeroespacial vai abrir 200 vagas disponíveis para estudantes do ensino superior cursando Tecnologia, Administração ou Engenharia e alunos do ensino técnico.

O que aconteceu

O processo seletivo vai até 25 de maio. Os candidatos devem se inscrever pelo link embraer.com/estagio2025 para participarem dos testes e dinâmicas online. Metade das 200 vagas será direcionada a mulheres, pessoas negras/pardas e pessoas com deficiência (PCDs), como forma de estimular a diversidade e a inclusão, segundo a empresa.

Os aprovados começaram a trabalhar entre agosto e setembro. As bolsas podem chegar a R$ 2.400 mensais, com recesso remunerado no fim do ano e férias. Os estagiários vão desenvolver habilidades técnicas por meio de projetos relacionados a desafios reais do negócio, além de explorar habilidades comportamentais em atividades diárias.

A Embraer está em uma nova fase de crescimento sustentável para os próximos anos, apoiada nos pilares de inovação e eficiência. Para construir esse futuro da aviação sustentável, buscamos talentos alinhados a essa visão e interessados em fazer parte de um ambiente de intenso aprendizado, colaboração e troca cultural com pessoas de outros países , diz a vice-presidente de Pessoas, ESG e Comunicação Corporativa da Embraer, Andreza Alberto.

A Embraer é reconhecida pela Great Place to Work (GPTW). Com sede no Brasil, a empresa aeroespacial fabrica aeronaves para a aviação comercial e executiva, defesa e segurança e clientes agrícolas. A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e mantém centros de serviços e escritórios nas Américas, África, Ásia e Europa.