Dólar opera em leve queda após fechamento no menor patamar em sete meses

Depois de fechar a terça-feira negociado pelo menor valor em sete meses, o dólar apresenta leve queda nesta manhã. Às 9h37, a moeda norte-americana recuava 0,24% e era vendida por R$ 5,596.

O que aconteceu

Dólar comercial opera em leve queda. Após abrir o dia baixa variação, a cotação da moeda norte-americana ante o real passou a cair. Com a oscilação negativa, a divisa passa a ser vendida abaixo de R$ 5,60.

Ontem, a moeda dos EUA recuou 1,34%. Com a variação negativa, o dólar encerrou o dia vendido por R$ 5,609, o menor valor de fechamento desde 14 de outubro do ano passado (R$ 5,582). Neste ano, a desvalorização já ultrapassa 9,2%.

Tarifas e inflação dos EUA guiam a queda. Permanece no radar do mercado financeiro a trégua comercial entre a China e os Estados Unidos, que interrompeu as cobranças sobre as importações das duas maiores economias do mundo por 90 dias. Também pesa no ambiente de negócios a perda de força da inflação norte-americana em abril, com alta abaixo das expectativas.