PagBank engaja mais clientes, vê lucro subir 6% e começa a pagar dividendos

Do UOL, em São Paulo

O balanço do primeiro trimestre de 2025 mostra que o PagBank continua avançando na estratégia de expandir seus negócios além das maquininhas de cartão a fim de se tornar um banco mais completo em produtos tanto para empresas quanto para pessoas físicas.

Nos primeiros três meses do ano, cresceu o engajamento dos clientes — em termos de diversificação e frequência de serviços utilizados —, o lucro líquido recorrente subiu 6%, para R$ 554 milhões, e o banco anunciou seu primeiro pagamento de dividendos, de US$ 0,14 (R$ 0,794 pelo câmbio atual) por ação.

Principais resultados financeiros do 1º trimestre de 2025

Receita líquida: alta de 12,6% ante o 1º trimestre de 2024, para R$ 4,85 bilhões

Lucro líquido: alta de 6,1%, para R$ 554 milhões

Lucro por ação: alta de 11,6%, para R$ 1,81

Principais resultados operacionais do 1º trimestre de 2025

Número de clientes: alta de 1,9%, para 32 milhões

Volume de depósitos: alta de 10,9%, para R$ 33,9 bilhões

Portfólio de crédito: alta de 34,1%, para R$ 3,7 bilhões

O que os números significam?

Remuneração aos acionistas

Pela primeira vez desde a sua abertura de capital, em 2018, o PagBank vai distribuir lucro aos acionistas na forma de dividendos. O pagamento, de valor total de R$ 250 milhões, será feito em 6 de junho.

O banco também anunciou que pretende pagar dividendos de 10% do lucro líquido todo ano. Essa distribuição está sujeita às condições de mercado e precisa ser aprovada pelo conselho de administração.

Até agora, a principal remuneração do PagBank aos acionistas vinha sendo feita como recompra de ações. Essa tática leva ao aumento do preço dos papéis e, quando há também cancelamento das ações recompradas, os investidores ficam com uma fatia maior da companhia.

O segundo programa de recompra está em vigor desde agosto de 2024. Já foram recomprados R$ 353 milhões em ações, as quais serão canceladas, segundo o banco.