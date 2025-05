Ata do Copom indica fim do ciclo de aumento de juros, diz economista

A ata do Copom divulgada hoje indica o fim do ciclo de aumento de juros no Brasil, analisou Gabriel Barros, economista-chefe da ARX Investimentos, em entrevista ao Mercado Aberto.

A impressão que eu tive é que ele estão com uma cabeça mais 'dovish' em relação ao comunicado, porque eles estão dizendo que têm confiança no modelo, que eles acreditam que haverá moderação do crescimento nessa parte final.

Alguns fatores elencados durante a reunião seguem dando confiança ao Comitê de que o processo de moderação de crescimento deve concorrer, diz trecho da ata.

Então, eles estão realmente bastante confiantes de que haverá uma desaceleração da economia, e isso é 'dovish', isso vai na direção de, olha, eu preciso subir menos juros porque confio em mim, tenha paciência que a economia vai desacelerar.

Gabriel Barros

Barros apontou ainda outras indicações da ata do Copom que revelam esta desaceleração no aumento de juros no Brasil.

A gente também vê isso em outros pontos da ata, por exemplo, quando eles dizem que a política monetária significativamente contracionista já tem contribuído e seguirá contribuindo para moderação de crescimento.

Então, de novo, reforçando a confiança no futuro, acreditam que continuará a ter moderação de crescimento.

Outro ponto importante, quando eles mencionam, 'dadas as defasagens inerentes aos mecanismos de política monetária', essa referência a defasagens, em geral, é quando o Banco Central quer parar.

Historicamente, o Banco Central faz referência a efeitos acumulativos e defasados, é quando ele está sinalizando que acha que subiu o suficiente os juros e agora é ter paciência para os efeitos defasados da política monetária bateram na economia.

Gabriel Barros

