Após prejuízo, Correios anuncia corte de gastos de R$ 1,5 bi que inclui PDV

Os Correios anunciaram um corte de gastos de R$ 1,5 bilhão após prejuízo de R$ 2,59 bilhões registrado no ano passado.

Entre as medidas anunciadas, está um PDV (plano de desligamento voluntário), revisão da estrutura da sede da empresa - com corte de pelo menos 20% no orçamento de funções -, e retorno ao regime de trabalho presencial a partir de 23 de junho de 2025.

O que aconteceu

Correios tiveram prejuízo de R$ 2,6 bilhões. A informação consta em relatório de administração divulgado na última sexta-feira (9) no DOU (Diário Oficial da União). " O cenário apresentado revela desempenho financeiro negativo, com prejuízo de R$ 2,6 bilhões", diz trecho do documento de cinco páginas.

Em 2023, a estatal já havia tido resultado negativo. Na época, os Correios fecharam o ano com R$ 633,5 milhões em prejuízo - número quatro vezes menor em relação a de 2024.

Corte de gastos é estimado em R$ 1,5 bilhão já em 2025. Os Correios anunciaram um plano de redução de despesas, "com o objetivo de fortalecer a sustentabilidade financeira da empresa e garantir a continuidade dos serviços prestados à população", segundo trecho de nota enviada ao UOL Economia.

Ações buscam "otimizar processos, aumentar a eficiência e reforçar a capacidade de investimento da empresa", diz estatal. Entre as medidas, estão um PDV e retorno ao trabalho presencial a partir de 23 de junho deste ano. Veja abaixo todas as ações anunciadas:

Prorrogação das inscrições para o PDV (Programa de Desligamento Voluntário); Incentivo à redução da jornada de trabalho, com ajuste proporcional de remuneração, em unidades administrativas; Incentivo à transferência voluntária e temporária de carteiros e atendentes comerciais para centros de tratamento; Suspensão temporária da fruição de férias, com retomada a partir de janeiro de 2026; Revisão da estrutura da sede da empresa, com corte de pelo menos 20% no orçamento de funções; Retorno ao regime de trabalho presencial a partir de 23 de junho de 2025; Lançamento de novos formatos de planos de saúde, com economia estimada de 30% para a empresa e para os empregados.

Correios culpam gestões anteriores: "anos de abandono e sucateamento". "Os resultados positivos que nos antecederam decorreram, principalmente, da retirada de direitos dos trabalhadores - o que gerou um passivo judicial sem precedentes para a atual gestão", diz nota.