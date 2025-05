Amanda Klein: Com mudança do cenário externo, ata do Copom envelhece mal

O novo acordo tarifário entre Estados Unidos e China mudou o cenário externo econômico, e a ata do Copom, divulgada hoje, pode rapidamente envelhecer mal, disse a apresentadora Amanda Klein no Mercado Aberto de hoje.

Se a ata da reunião anterior do Copom envelheceu bem, como disse o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, a atual pode rapidamente tornar-se ultrapassada. O BC apostou as fichas na perspectiva de que a deterioração do quadro externo, o aumento da incerteza e risco de recessão derivados das tarifas produziria um ambiente desinflacionário no Brasil.

Era o que indicava a queda do dólar e de commodities, como petróleo e produtos agrícolas, com impacto direto na inflação. Tanto é que, no último comunicado, o Copom equilibrou os riscos de alta e baixa da inflação.

Entre os fatores de queda, citou a possibilidade de uma desaceleração da atividade econômica mais acentuada que o previsto, desaceleração global mais pronunciada, em decorrência do choque de comércio, e redução nos preços das commodities.

Amanda Klein

A apresentadora do UOL explicou as consequências que as mudanças na economia externa devem causar no Brasil, que viu o real perder seu valor e terá menos ajuda de fora para tentar conter sua inflação.

No frigir dos ovos, o Brasil terá menos ajuda de fora para conter a inflação e ontem foi um dia de forte recuperação nos preços do dólar, petróleo, commodities minerais, agrícolas e metálicas.

Muito bom para empresas, como Vale, Petrobras, mas ruim para o consumidor que pode pagar mais caro ou então deixar de pagar mais barato por esses produtos.

O real perdeu valor perante o dólar e o fluxo financeiro que migrava para ativos de maior risco, como a bolsa brasileira, e voltou com força para os índices americanos, que voaram na sessão de ontem. Já os emergentes, com a economia mais fechada como o Brasil, perderam um pouco da atratividade.

Tudo isso dificulta o trabalho do Banco Central e pode, na visão de alguns economistas, forçar mais uma alta de 0,25% da Selic antes do encerramento do ciclo.

Amanda Klein

