App do INSS vai informar amanhã segurado que teve desconto no benefício

A partir de amanhã, os aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que tiveram descontos no seu benefício por associações começam a ser notificados pelo aplicativo "Meu INSS" ou telefone 135. Os pedidos de ressarcimento para os descontos que não foram autorizados só vão começar a ser feitos a partir de quarta-feira, também no mesmo aplicativo. Os detalhes dos valores descontados também estarão disponíveis apenas na quarta-feira, 14.

O UOL explica toda a situação e traz um passo a passo de como baixar o aplicativo, caso você ainda não tenha.

O que vai acontecer

Amanhã, 13 de maio: INSS começa a disponibilizar, no aplicativo "Meu INSS", informação para quem teve dinheiro descontado - de forma indevida ou não.

Quarta-feira, 14 de maio: Será possível ver que valores foram descontados, quando e para quais associações. O INSS disponibiliza mecanismo, no próprio aplicativo, para que o beneficiário peça o ressarcimento dos valores descontados indevidamente.

O beneficiário precisará contestar o desconto. O ressarcimento não será automático. A informação foi antecipada pela coluna de Andreza Matais no UOL.

A associação indicada terá 15 dias úteis para tomar duas medidas possíveis. Ou reúne documentos para provar que a vinculação do associado foi legítima ou, caso não consiga comprovar, tem até 15 dias para fazer o ressarcimento.

Tire suas dúvidas

Posso ir na agência do INSS para resolver essa questão?

Não. Toda movimentação para questionamento dos descontos e forma de ressarcimento será feita apenas pelo aplicativo Meu INSS e pelo telefone 135

O UOL perguntou ao INSS se serão disponibilizados atendentes para ajudar pessoas que eventualmente ainda não têm o aplicativo baixado. Em nota, o Instituto informou que "estuda outras possibilidades para facilitar o acesso da informação ao segurado", mas não esclareceu se haverá algum tipo de atendimento nas agências. A central telefônica 135 está sendo reforçada para suportar o provável aumento da demanda de atendimentos.

Não. O ressarcimento será feito na folha de pagamento, assim como os descontos foram feitos antes.

Primeiras devoluções já começam no final do mês. Os ressarcimentos de valores vão ocorrer entre 26 de maio e 6 de junho, segundo nota do INSS ao UOL , e se refere às mensalidades de abril. Segundo o INSS, os valores foram descontados por sindicatos e associações mesmo após o bloqueio anunciado pelo governo.

Segundo o INSS, todos os pagamentos descontados em folha para associações foram cancelados já no mês de maio. No caso de descontos autorizados, os valores só serão descontados se o usuário permitir, a partir de amanhã.

Ignore essa pessoa e, se possível, avise a polícia. O INSS explicou que ninguém está autorizado a falar em nome do Instituto para discutir o ressarcimento. Todo o atendimento será feito de forma online --ou pelo telefone 135, de maneira automática e digital.

Se a mensagem veio hoje, por exemplo, não acredite. Apenas a partir de amanhã é que uma informação será disponibilizada apenas pelo aplicativo do "Meu INSS". Caso você tenha autorizado notificações vindas desse aplicativo, é possível que venha algo. Mas, se for qualquer mensagem fora do aplicativo, desconfie.

Não. O INSS não vai enviar nenhuma mensagem via WhatsApp sobre esse tema. Aliás, a única forma de comunicação oficial do INSS é pelo aplicativo "Meu INSS".

Não. A única coisa que você precisa é ter em mente se autorizou algum desconto na folha do INSS quando a lista de empresas for apresentada. Mas não será necessário enviar qualquer documento ao INSS. Quem deve provar que o desconto não foi irregular são as associações.

Como baixar o Meu INSS?

Passo 1: Acesse a loja de aplicativos do seu celular

Passo a passo para baixar o aplicativo Meu INSS Imagem: Reprodução

Neste exemplo, vamos explicar como baixar o aplicativo para quem utiliza o sistema Android, presente na maioria dos telefones celulares vendidos no Brasil. Acesse o aplicativo.

Passo 2: Procure pelo aplicativo "Meu INSS"

Passo a passo para baixar o aplicativo Meu INSS Imagem: Reprodução

Na barra de buscas da Play Store, digite "Meu INSS". Às vezes, as sugestões automáticas já mostram o app.

Passo 3: Baixe o aplicativo

Passo a passo para baixar aplicativo Meu INSS Imagem: Reprodução

Assim que encontrar o aplicativo oficial, clique em Instalar.

Passo 4: Abra o aplicativo e veja as instruções

Passo a passo para baixar o aplicativo Meu INSS Imagem: Reprodução

Assim que o aplicativo for baixado, abra o "Meu INSS". No primeiro acesso, aparecerão telas informando os serviços que são oferecidos e algumas facilidades.

Passo 5: Aceite os termos de uso

Passo a passo para baixar o aplicativo Meu INSS Imagem: Reprodução

Depois é necessário aceitar os termos de uso do aplicativo do "Meu INSS". Ali são esclarecidas questões, como o uso dos seus dados, o compartilhamento com a base de dados Gov.br, entre outras questões. Clique em aceitar.

Passo 6: Faça login com o Gov.br

Passo a passo para baixar o aplicativo Meu INSS Imagem: Reprodução

Para fazer o login no sistema é necessário ter cadastro no Gov.br. Se você já usou algum outro aplicativo, já deve ter a conta cadastrada. Aí é só seguir o procedimento normal de login.

Passo 7: Observe o ícone do sino

Passo a passo para baixar o aplicativo Meu INSS Imagem: Reprodução

Após o login, a página principal do aplicativo mostra uma tela com alguns serviços básicos. Na barra azul superior, é possível ver o ícone de notificações (o sino circulado em amarelo na imagem). É ali que vai vir a notificação se você tem direito ao ressarcimento ou não. A partir daí, é necessário aguardar as instruções que vão ser passadas por meio do app.

O que aconteceu

Pelo menos 9 milhões de beneficiários tiveram dinheiro descontado do benefício, segundo balanço do INSS. Mas ainda não se sabe em quais casos os descontos eram fraudados ou não. A fraude envolvia cobrança de "mensalidade associativa" e foi descoberta pela Polícia Federal após investigações. Essa contribuição é paga para que aposentados e pensionistas façam parte de uma associação, sindicato ou entidade de classe.

Algumas cobranças a aposentados e pensionistas ocorreram de forma irregular. Os valores eram debitados, na maioria dos casos, sem autorização prévia, segundo a investigação da PF (Polícia Federal) e da CGU. Durante as apurações, 1.300 pessoas foram contatadas e, deste total, 97% responderam que não autorizaram o desconto na folha de pagamento. Assinaturas de aposentados e pensionistas chegaram a ser fraudadas.

Na semana passada, beneficiários que não tiveram dinheiro descontado receberam mensagens de que tudo estava regular. Segundo o INSS, 27 milhões de pessoas "não possuem e nunca possuíram qualquer desconto em folha de origem associativa".