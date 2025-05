Landim: Haddad comete sincericídio ao criticar juros altos

Embora tenha destacado o trabalho de Gabriel Galípolo na presidência do Banco Central, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, cometeu um "sincericídio" ao criticar as elevadas taxas de juros no Brasil, avaliou a colunista Raquel Landim no UOL News.

Em entrevista ao Canal UOL, Haddad defendeu o projeto que prevê isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5.000 por mês e espera que ele seja aprovado até setembro.

Do lado econômico, dois pontos me chamaram mais a atenção na entrevista do ministro. O primeiro é o empenho dele no projeto do Imposto de Renda. Ele o considera muito bem desenhado e até brincou que 'é tão bom que deveria ser aprovado em quinze dias'.

Haddad sabe que será uma negociação delicada. Atrás das câmeras, ele disse que a perspectiva mais para setembro. O ministro está empenhado e acha o projeto justo e meritório porque é preciso cobrar mais imposto de renda daqueles que ganham mais.

É uma briga que o governo está disposto a comprar, apesar de ela ser muito delicada no Congresso Nacional. Estão vindo ideias diferentes; o PP trouxe uma com o senador Ciro Nogueira e há um projeto que ressuscita outra lá da gestão do Paulo Guedes [ex-ministro da Economia de Jair Bolsonaro], que o governo está rebatendo. Há uma briga bem interessante vindo por aí no projeto do IR. Raquel Landim, colunista do UOL

Landim destacou a sutileza do ministro ao se queixar dos juros altos e questionou a política do governo em atribuir suas dificuldades na área econômica à "herança" de gestões anteriores.

Outra coisa que me chamou atenção foi um quase sincericídio do Haddad sobre os juros. Ministro da Fazenda não gosta de falar sobre juros porque isso é assunto do Banco Central, mas ele se soltou ao ser questionado.

Ele disse que não gosta de juro alto e que ele está altíssimo. Haddad respeitou o trabalho de Gabriel Galípolo e disse que ele é um presidente do BC da confiança dele e do presidente Lula, mas atribui as decisões que Galipolo está tomando ao fato de ele ter herdado um histórico do Roberto Campos Neto.

Fiquei me questionando por quanto tempo o governo e o PT farão isso e esse jogo político fará sentido. As decisões estão sendo tomadas com base na política econômica, na questão inflacionária e no que acontece no mundo hoje. Raquel Landim, colunista do UOL

Josias: Haddad deixa claro que governo aproveita confusão de Trump

Fernando Haddad mostrou que o tarifaço imposto por Donald Trump abriu oportunidades para o Brasil e o governo se esforça para aproveitar bem estas janelas, analisou o colunista Josias de Souza.

Do ponto de vista geopolítico e estratégico, o ponto mais importante da entrevista foi o fato de o ministro ter costurado a movimentação do governo, com a viagem dele para os EUA e encontros com autoridades europeias, e o presidente na China.

Ele deixou muito claro que, do ponto de vista do Brasil, essa confusão e balbúrdia provocadas por Donald Trump oferecem oportunidades, e o governo está se empenhando para aproveitá-las, sem desprezar o comércio com os EUA e aproveitando as oportunidades que podem surgir na China e em relação ao acordo entre a União Europeia e o Mercosul.

Haddad faz uma leitura adequada do comportamento do Trump. São nítidas as disfuncionalidades da economia americana. Trump está tentando resolvê-las, mas de maneira equivocada. É muito claro que os EUA precisam resolver seu déficit crônico na balança de pagamentos e seu déficit fiscal, com juros em um patamar muito mais alto do que o desejável por muito tempo. Josias de Souza, colunista do UOL

