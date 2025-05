Lula não vai escolher entre China e EUA, diz Haddad sobre guerra comercial

Do UOL, em São Paulo

Em entrevista ao Canal UOL hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não vai escolher entre China e Estados Unidos na guerra comercial iniciada neste ano pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

Não é bravata quando Lula diz que busca negociações com americanos, chineses e russos, segundo Haddad. "Ele acredita no multilateralismo mesmo, não é tipo", afirmou o ministro na entrevista.

O que aconteceu

Brasil não vai escolher entre China e EUA porque ambos os países são importantes para a economia brasileira, segundo Haddad.

A China é a maior parceiro comercial do Brasil hoje, há muitos anos já. Então, como é que você vai prescindir disso? Os Estados Unidos têm a tecnologia de ponta que ninguém domina no nível que eles dominam. Porque depois ficou assim: 'Ah, o Brasil escolhe a China ou escolhe os Estados Unidos? O presidente Lula não vai fazer essa escolha.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

A recusa de escolher entre um e outro é uma característica que faz parte do perfil do próprio Lula, que é um conciliador, disse o ministro.