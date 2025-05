Haddad reforça apoio à reeleição de Lula e silencia sobre disputa ao Senado

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu, em entrevista ao Canal UOL, a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição em 2026.

O que aconteceu

Haddad defendeu a sucessão presidencial de Lula no próximo ano. Questionado sobre a recente queda de popularidade do presidente, Haddad disse que Lula tem a prerrogativa de decidir se vai concorrer ao quarto mandato presidencial. "Ele tem o direito de concorrer e disse, desde o início do mandato, que se estiver bem de saúde, vai concorrer", recordou.

Essas dúvidas legítimas surgiram no passado, em torno de um terceiro mandato. Quando o presidente Lula atingiu 80%, 85% de aprovação, teve gente que se assanhou para aprovar uma emenda constitucional para garantir um terceiro mandato. O Lula vetou essa possibilidade.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Haddad desconversou sobre nova tentativa de concorrer à Presidência. O ministro disse acreditar não ser bom para a saúde pensar se aceitaria o desafio. "Em 2018, naquelas condições trágicas, eu aceitei ser candidato à Presidência. Ninguém queria ser vice do Lula naquela ocasião", destacou.

Nós temos um presidente da República que tem o direito constitucional de pleitear uma reeleição.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Disputa ao Senado

Ele silenciou sobre a possibilidade de tentar vaga no Senado em 2026. Questionado sobre a possível entrada na concorrência por uma das duas vagas que serão abertas para o cargo de senador no pleito do próximo ano, Haddad desconversou. "Eu não estou pensando em eleições. Eu estou com afazeres bastante importantes", afirmou.

Ministro aparece bem colocado em pesquisa divulgada recentemente. Segundo levantamento da Paraná Pesquisas, Haddad aparece entre os preferidos da disputa, ao lado do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e do atual vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).