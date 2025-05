Grupo no Ministério da Fazenda estuda inflação do café, revela Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a pasta tem um grupo de trabalho para estudar a recente inflação do café, principal vilão da inflação recente.

O que aconteceu

Haddad afirmou que a equipe econômica estuda preço do café. Em entrevista ao Canal UOL, o ministro da Fazenda disse que a inflação do grão é apurada de perto pelo governo. "Como nós vamos lidar com esse aumento de demanda internacional?", questionou.

Ele negou ter avaliação concreta sobre o que acontece no mundo. Haddad avalia que a demanda da população por café não tem sido suprida pela produção "Estamos tomando bastante café. Mas o que eu quero dizer, não é simples, porque um pé de café não é um pé de feijão. Você tem três safas de feijão por ano, você não tem um pé de café, avaliou.

Preço do café moído disparou mais de 80% nos últimos 12 meses. Os dados do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) mostram o grão como um dos principais vilões da inflação no período. Somente neste ano, o preço acumula variação positiva de 35,87%.

Inflação geral permanece acima do teto da meta. Com o aumento de 0,43% em abril, o IPCA acumula alta de 5,53% no acumulado dos últimos 12 meses, acima da meta do Banco Central. O resultado está mais de 1 ponto percentual do limite de tolerância à meta de 4,5%. O preço da alimentação e bebida é o que mais preocupa> Semente no mês passado, a inflação do grupo saltou 0,82%.

Preços em alta afetam a popularidade do governo. Haddad avalia que o presidente Lula vai entregar o Brasil "numa situação muito melhor do que o que recebeu". Segundo ele, há um esforço coletivo para mostrar os avanços econômicos. "Para o cidadão comum, essas coisas que eu estou dizendo aqui, não são simples de compreender. Mesmo para nós, que estudamos isso, temos uma vida dedicada a isso, você tem polêmicas", afirmou.

Quem é Fernando Haddad

Haddad, 62, assumiu a Fazenda em janeiro de 2023, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tomou posse em seu terceiro mandato. Filiado ao PT desde os anos 1980, Haddad é considerado um dos principais candidatos a suceder Lula e comanda uma pasta cujas ações têm efeito rápido e palpável na vida do brasileiro.

