'Concorrência bancária vai fazer a taxa de juros cair', diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu a maior concorrência bancária como aliada para derrubar a taxa de juros no Brasil durante entrevista ao Canal UOL nesta manhã.

O que aconteceu

Haddad diz ser "desejável" desconcentrar o mercado bancário. A posição de Haddad surge no momento em que dados do BC (Banco Central) apontam que 57,9% das operações de crédito do Brasil são realizadas pelas quatro maiores instituições nacionais (Banco do Brasil, Caixa, Itaú Unibanco e Bradesco). "Quanto mais concorrência, melhor", avaliou o ministro em entrevista ao Canal UOL.

Ministro defende "robustez regulatória" para a desconcentração. Para Haddad, a alternativa é a única forma bem-sucedida de distribuir o poder bancário sem comportamentos oportunistas. "É altamente positivo você criar um marketplace de crédito no Brasil", disse. Ele considera a medida como fundamental para aumentar a transparência dos dados e permitir a concorrência entre os bancos.

Ele avalia que maior concorrência pode derrubar os juros. Ao classificar o dinheiro e o crédito como uma mercadoria, Haddad afirmou que as abordagens bancárias podem atuar de maneira positiva a favor dos consumidores. "A taxa de juros para o tomador, inclusive para empresas, tem caído no Brasil em função do fato de que há mais concorrência", afirmou.

Se você estiver exposto a um número de pessoas te propondo um crédito, a concorrência vai fazer a taxa de juros cair no Brasil.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Garantias também são essenciais, avalia o ministro da Fazenda. Haddad destacou a aprovação do marco de garantias como ferramenta determinante para um credor retomar um bem durável na Justiça. "Adotamos procedimentos para valorizar quem paga em dia. Quem paga em dia não pode pagar pela inadimplência de tanta gente. Isso favorece o crédito mais barato", reforçou.

Haddad recordou leis voltadas para o barateamento do crédito. As novas normas citadas pelo ministro foram tomadas pelo BC pensando justamente no aumento da concorrência. "O Open Finance vai ajudar. A digitalização bancária vai ajudar. Os marketplaces, que são esses portais de crédito, vão ajudar", afirmou.

Nós temos um caminho ainda pela frente, tanto do ponto de vista de tomar as providências para ter uma taxa de juro básica minimamente civilizada, que até hoje nós não tivemos.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Quem é Fernando Haddad

Haddad, 62, assumiu a Fazenda em janeiro de 2023, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tomou posse em seu terceiro mandato. Filiado ao PT desde os anos 1980, Haddad é considerado um dos principais candidatos a suceder Lula e comanda uma pasta cujas ações têm efeito rápido e palpável na vida do brasileiro.