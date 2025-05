EUA deveriam olhar com mais generosidade para Brasil e América Latina

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que pediu para o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, olhar com maior generosidade para os países da América Latina ao impor tarifas sobre as importações.

O que aconteceu

Haddad diz que "tarifaço" sobre países da América Latina "não faz sentido". Segundo o ministro da Fazenda, os países têm déficit comercial com os Estados Unidos, o que não justificaria as cobranças. "Sob o meu ponto de vista, os Estados Unidos deveriam olhar com mais generosidade para a América Latina e para a América do Sul", disse, em entrevista ao Canal UOL.

Ministro conversou com o secretário do Tesouro dos EUA. O encontro entre Haddad e Scott Bessent aconteceu na semana passada. Na ocasião, o titular da Fazenda garantiu que o representante da Casa Branca reconheceu a "anomalia" das tarifas impostas aos países da América Latina.

Tarifas comerciais para exportações do Brasil são de 10%. As taxas recíprocas a produtos importados e países que negociam com os norte-americanos foi anunciada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, no mês passado.

Quem é Fernando Haddad

Haddad, 62, assumiu a Fazenda em janeiro de 2023, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tomou posse em seu terceiro mandato. Filiado ao PT desde os anos 1980, Haddad é considerado um dos principais candidatos a suceder Lula e comanda uma pasta cujas ações têm efeito rápido e palpável na vida do brasileiro.

