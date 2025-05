Dólar abre em alta em dia de acordo entre China e EUA

O dólar começou a semana em alta, sendo cotado a R$ 5,674 às 9h59 de hoje. Acompanhe aqui a cotação do dólar em tempo real.

O que aconteceu

Dólar comercial deu salto no início da sessão. A moeda começou sendo cotada a R$ 5,667 e, minutos depois, deu um pulo para R$ 5,678, passando a oscilar logo após. Às 9h27, houve novo salto e atingiu a marca de R$ 5,697, mas voltou a cair depois.

Focus indica inflação a 5,51% até final do ano. Analistas consultados pelo Banco Central fizeram ajustes leves em suas projeções para a inflação neste ano e no próximo e passaram a ver que o ciclo de aperto monetário se encerrou com a reunião de maio, de acordo com a pesquisa Focus. O levantamento, que capta a percepção do mercado para indicadores econômicos, mostrou que a expectativa para o IPCA é de alta de 5,51% ao fim deste ano, abaixo da previsão de avanço de 5,53% na pesquisa anterior. A inflação acumulada dos últimos 12 meses ficou em 5,53% em abril. Para 2026, a projeção para a inflação brasileira foi a 4,50%, de 4,51% há uma semana.

Mercado atento ao acordo entre EUA e China. As duas nações chegaram a um acordo para reduzir temporariamente as tarifas de importação, com trégua de 90 dias. Os Estados Unidos vão diminuir de 145% para 30% as tarifas adicionais sobre produtos chineses. Enquanto a China, vai reduzir as taxas sobre importações americanas para 10%, que hoje está em 125%.

China anuncia investimento de R$ 27 bilhões com a chegada de novas marcas e delivery ao Brasil. Entre elas está a Meituan, que vai entrar no Brasil para concorrer, principalmente, com o Ifood. A empresa anunciou um investimento de R$ 5,6 bilhões, em cinco anos.

Bolsas asiáticas fecharam em alta hoje. O índice Hang Seng - que lidera os ganhos na Ásia, saltou 2,98% em Hong Kong, garantindo a maior alta diária em mais de dois meses, aos 23.549,46 pontos. Em outras partes da região asiática, onde os pregões já haviam sido finalizados antes do acordo Washington-Pequim, o japonês Nikkei subiu 0,38% em Tóquio, a 37.644,26 pontos, o sul-coreano Kospi avançou 1,17% em Seul, a 2.607,33 pontos, e o Taiex registrou alta de 1,03% em Taiwan, a 21.129,54 pontos.

Preço do minério de ferro sobe com acordo entre EUA e China. O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 3,16%, a 718,5 iuanes (US$99,63) a tonelada, o maior valor desde 7 de maio. O minério de ferro de referência para junho na Bolsa de Cingapura subiu 2,9%, para US$ 99,75 a tonelada. A magnitude das reduções tarifárias superou de certa forma as expectativas e reforçou o sentimento do mercado, disseram para a Reuters analistas e traders.