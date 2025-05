Bolsas da Ásia fecham em alta após acordo comercial entre EUA e China

Do Estadão Conteúdo, em São Paulo (SP)

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta segunda-feira (12), na expectativa de detalhes do acordo comercial entre EUA e China, que foram divulgados por volta das 4h (de Brasília), impulsionando o mercado de Hong Kong, que ainda não havia encerrado os negócios.

Liderando os ganhos na Ásia, o índice Hang Seng saltou 2,98% em Hong Kong, garantindo a maior alta diária em mais de dois meses, aos 23.549,46 pontos.

Após um fim de semana de intensas negociações na Suíça, EUA e China anunciaram hoje que irão suspender as tarifas impostas a produtos um do outro de 125% a 10% por um período de 90 dias. Tarifas relacionadas à questão do fentanil seguem em vigor.

Em outras partes da região asiática, onde os pregões já haviam sido finalizados antes do acordo Washington-Pequim, o japonês Nikkei subiu 0,38% em Tóquio, a 37.644,26 pontos, o sul-coreano Kospi avançou 1,17% em Seul, a 2.607,33 pontos, e o Taiex registrou alta de 1,03% em Taiwan, a 21.129,54 pontos.

Na China continental, onde as bolsas também já estavam fechadas, o Xangai Composto subiu 0,82%, a 3.369,24 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,7%, a 2.004,13 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou praticamente estável, com alta marginal de 0,03% do S&P/ASX 200, a 8.233,50 pontos.