Acordo com EUA mostra que China se recusou a ser vassala, diz professor

O novo acordo comercial de redução tarifária com os Estados Unidos mostra que a China não quer nenhuma relação de suserania e se recusou a ser vassala, afirmou Marcus Vinícius de Freitas, professor da China Foreign Affairs University, em entrevista ao Mercado Aberto de hoje.

Os chineses estão dizendo que os americanos estão fazendo um embargo comercial contra a China sem que houvesse razão alguma para isso. Mas, obviamente, eles sabiam que enfrentariam os Estados Unidos, e disseram também que demandariam dos Estados Unidos respeito na sua forma de agir no comércio internacional.

Nós temos muito claro que os chineses, nesta queda de braço, seguraram muito, justamente para evitar que houvesse uma relação de suserania e vassalagem entre os Estados Unidos e China.

E eles falaram, nesse sentido, nós somos iguais, estamos em pé de igualdade, e nesse processo todo, os dois terão de chegar a um patamar aceitável de comércio.

Marcus Vinícius de Freitas

EUA e China chegaram a um acordo para reduzir temporariamente as tarifas recíprocas. Trump baixará de 145% para 30% as taxas adicionais, enquanto os asiáticos baixarão de 125% para 10%.

O professor Marcus Vinícius analisou as reduções temporárias entre os dois países, apontando a seriedade chinesa nas negociações com os norte-americanos.

Obviamente, seria muito difícil para o presidente Trump, que anunciou toda aquela tarifa de até 245%, fazer um recuo tão intenso. Então, mesmo essa questão dos 30% é uma forma de você fazer com que ele não saia como alguém que perdeu nessa negociação.

Os chineses mantiveram a altivez e disseram que no comércio internacional a gente não brinca, porque o impacto que tem em todos os lugares é importante. Aqui na China as empresas estavam sendo prejudicadas, mas também nos Estados Unidos.

Prevaleceu o desejo do adulto na sala, e os chineses souberam levar essa negociação de maneira que os Estados Unidos tiveram que flexionar a sua forma de ver tudo aquilo que aconteceu.

Marcus Vinícius de Freitas

Veja a íntegra do programa: