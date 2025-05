Secretário do Tesouro dos EUA vê "progresso" em negociação com a China

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse neste domingo (11) que houve "progresso substancial" nas negociações entre a equipe e a do vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, em Genebra, para neutralizar uma guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.

Bessent afirmou que daria mais detalhes na segunda-feira (12), enquanto o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, também nas negociações, disse que as diferenças entre os dois lados não eram tão grandes quanto se pensava anteriormente.

As negociações continuaram pelo segundo dia neste domingo, com ambos os lados discutindo como aliviar a guerra comercial que ameaça a economia mundial.