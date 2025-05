Estados Unidos dizem que fecharam acordo com a China para reduzir tarifas

A Casa Branca anunciou hoje (11) que fechou um acordo comercial com a China após dois dias de negociações em Genebra, na Suíça. Os detalhes, no entanto, só serão divulgados na segunda-feira.

O que aconteceu

O anúncio foi feito em comunicado oficial publicado pela Casa Branca no X. "É importante entender a rapidez com que conseguimos chegar a um acordo, o que reflete que talvez as diferenças não tenham sido tão grandes quanto se pensava", diz no texto Jamienson Greer, representante comercial dos EUA. As tratativas tentam neutralizar a guerra comercial entre os dois países desencadeada pelas tarifas de 145% dos EUA contra a China e resposta de 125% pelos chineses.

Greer mencionou o déficit americano para justificar a rapidez do acordo. "Os Estados Unidos têm um enorme déficit comercial de US$ 1,2 trilhão, então o presidente declarou estado de emergência nacional e impôs tarifas, e estamos confiantes de que o acordo que fechamos com nossos parceiros chineses nos ajudará a resolver, a trabalhar para resolver essa emergência nacional."

Ainda no comunicado, o secretário do Tesouro dos EUA afirma que "os detalhes do acordo serão revelados amanhã". "Estou feliz em informar que fizemos progressos substanciais entre os Estados Unidos e a China nas importantíssimas negociações comerciais", escreve Scott Bessent.

BREAKING: U.S. Announces China Trade Deal in Geneva pic.twitter.com/JjgvYAvAGe -- The White House (@WhiteHouse) May 11, 2025

Ontem à noite, Trump escreveu em sua rede social que as negociações tinham avançado. Os dois lados estariam trabalhando em "uma redefinição total... De forma amigável, mas construtiva", escreveu. "Muitas coisas foram discutidas, muitas foram acertadas."

Queremos ver, para o bem da China e dos EUA, uma abertura da China aos negócios americanos. GRANDE PROGRESSO FEITO!!!

Donaldo Trump

"O que deve acontecer é que os relacionamentos serão reiniciados", já havia dito Kevin Hassett, do Conselho Econômico Nacional. "Parece que os chineses estão muito, muito ansiosos para colaborar e normalizar as coisas... Eles querem reconstruir um relacionamento que seja ótimo para os dois."

Na semana passada, EUA e Reino Unido também fecharam acordo comercial. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, disse que o tratado é "empolgante" e que ele havia sido informado sobre o andamento de 24 acordos entre EUA e outras nações. "Todos se parecem um pouco com o acordo com o Reino Unido, mas cada um é personalizado", disse ele.

*Com informações do jornal britânico The Guardian e da agência de notícias Reuters