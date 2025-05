Espaço de vendas do mais alto residencial do mundo custou R$ 30 milhões

Mais de R$ 30 milhões foram gastos no plantão de vendas do Senna Tower, que pretende ser o maior residencial do mundo. O prédio está sendo erguido em Balneário Camboriú no litoral catarinense e foi lançado hoje na cidade.

Só com a maquete a construtora FG desembolsou mais de R$ 1 milhão.

O que aconteceu

Construtora FG, responsável pela obra, desembolsou R$ 30 milhões no plantão de vendas. No local, há uma maquete de 14 metros de andares - só nela foram desembolsados R$ 1 milhão. Os valores foram repassados pela engenheira responsável pela obra, Stéphane Domeneghini. O plantão de vendas fica no mesmo terreno onde vai ser construído o residencial e vai permanecer montado por no mínimo 5 anos.

Stéphane Domeneghini, engenheira responsável pelo Senna Tower Imagem: Hygino Vasconcellos

Plantão de vendas tem 1,6 mil metros quadrados. No segundo andar, há um apartamento decorado de 300 metros quadrados, que simula uma unidade com 5 suítes, além de sala e cozinha integrados. Stéphane não detalhou quanto foi gasto para a montagem do local. A engenharia explicou que inicialmente foi pensado na "caixa de vidro" para abrigar a maquete e depois foram pensados nos outros espaços.

Construtora faz mistério sobre a altura final do Senna Tower. Durante a apresentação do empreendimento à imprensa, Stéphane disse que o prédio deve passar dos 550 metros de altura, porém a metragem exata só vai ser divulgada futuramente. "Como não estão finalizados todos os detalhes técnicos, ainda não podemos cravar", disse a engenheira. A imprensa local especulou ao longo da semana que a altura final seria divulgada hoje, no evento de lançamento.

Maquete do Senna Tower, em Balneário Camboriú (SC) Imagem: Hygino Vasconcellos

Prédio não vai ter mirante para público externo, apenas para moradores. A engenheira responsável pela obra disse que a ideia inicial era ter um espaço no alto do prédio que pudesse ser acessado por não residentes. Porém, por exigências dos Bombeiros - como a instalação de uma escadaria apenas para esse público -, a proposta foi descartada.

Moradores das "mansões suspensas" vão ter elevador privativo para carros. A engenheira classifica o item como "um dos mais complexos" por conta do peso a ser transportado e pelas características - vai ser preciso projetar um sistema de ventilação próprio para direcionar o CO² do escapamento. A construtora já decidiu que os moradores não vão poder conduzir o carro pelo elevador, o que vai ser feito por um profissional.