Lançamento do 'mais alto residencial do mundo' tem disputa por convites

O lançamento do Senna Tower, que promete ser o mais alto residencial do mundo, já causa alvoroço em Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina.

A festa vai ocorrer neste sábado (10) e contar com cerca de 1.000 convidados, entre clientes, profissionais ligados ao mercado imobiliário e autoridades, segundo a FG, responsável pela obra.

Com raras exceções, só foram convidados corretores de imóveis que já negociaram alguma unidade no prédio, conforme apurou o UOL Economia. "Está super limitado", disse um profissional ouvido pela reportagem e que não foi convidado.

O que aconteceu

Apenas corretores que negociaram apartamentos no Senna Tower foram convidados - mas há exceções. "Os corretores que já fizeram as pré-reservas ganharam um convite. Os demais não terão acesso à festa. Eu não irei porque ainda não vendi no Senna", disse um corretor famoso na cidade, mas que pediu o anonimato.

Também foram convidados corretores próximos da construtora e com histórico grande de negociações. A informação foi repassada por outro corretor, que não quis se identificar. Ele já vendeu uma unidade no prédio.

Corretores de imóveis receberam convites por WhatsApp para lançamento do Senna Tower. Apenas os profissionais que negociaram unidades foram convidados. Imagem: Reprodução/WhatsApp

Clientes da construtora também não conseguiram acesso. "Até mesmo clientes da construtora de outros empreendimentos não estão conseguindo acesso, está super limitado", afirmou o corretor que não foi convidado.

Convites foram enviados por WhatsApp aos corretores de imóveis. Os profissionais receberam uma mensagem da FG Empreendimentos: "É com orgulho que convidamos você para um momento inesquecível: o lançamento do Senna Tower", diz um trecho da mensagem. O texto reforça que o convite é "exclusivo, nominal e intransferível" e é necessário o preenchimento de um pré-cadastro para o envio oficial do convite.

Logo após, uma segunda mensagem é encaminhada para o cadastramento do reconhecimento facial. "Só entrará quem tiver a facial cadastrada", disse um dos corretores convidados.

Como vai ser o lançamento

Cerca de 1.000 pessoas foram convidadas, conforme a FG. Entre os presentes estarão potenciais clientes, autoridades, profissionais ligados ao mercado imobiliário, como corretores de imóveis. O evento vai reunir "personalidades do esporte, da arquitetura, da engenharia e do empresariado nacional e internacional", disse a construtora.

Festa vai contar com show nacional. O nome da atração ainda não foi divulgado e é considerado "surpresa" pela construtora.

Espaço conta com carro de piloto. No local onde ocorrerá o lançamento está um Lotus 99T, pilotado por Ayrton Senna - o veículo chegou ao local em março deste ano, conforme mostrou a imprensa local. Também há uma maquete, um apartamento decorado e uma sala imersiva.

Maquete do Senna Tower tem 14 metros de altura, equivalente a quatro andares. Imagem: Divulgação/FG

Maquete do prédio tem 14 metros de altura - equivalente a quatro andares - e demorou 18 meses para ser montada. A "miniatura" do Senna Tower foi apresentada anteontem em um evento próprio, que contou com show de luzes.

Imprensa vai acessar espaço primeiro. Às 17h, o acesso vai ser liberado para jornalistas, que vão fazer um tour pelos local, acompanhados de Stéphane Domeneghini, engenheira responsável do Senna Tower e diretora-executiva da Talls Solutions. "Será uma oportunidade exclusiva para conhecer, em primeira mão, detalhes técnicos, conceituais e estruturais do que será o residencial mais alto do mundo", observa a FG à imprensa. Apenas às 19h30 os outros convidados vão ter acesso ao espaço, segundo a FG.

Balneário Camboriú organiza programação para lançamento de prédio. Ao longo da semana vão ocorrer passeios de balão, projeções da maquete do prédio e de outras imagens na Big Wheel e ainda apresentação da esquadrilha da fumaça. Mais informações podem ser obtidas aqui.

Como vai ser o maior residencial do mundo

Investimento inicial de R$ 3 bilhões para construção do prédio. O Senna Tower será construído com investimentos da FG em parceria com a Família Hang, de Luciano Hang, dono da Havan. A Havan é parceira de negócios da FG há mais de 20 anos e, no Senna Tower, é sócia com 50% de participação em todas as etapas da construção e das decisões. Inicialmente, o prédio era chamado de Triumph Tower, mas trocou de novo após avanço de negócios com a família Senna, "sem qualquer aporte de recursos financeiros", disse a FG.

Prédio vai ter 228 unidades. Serão duas coberturas triplex com 903 m², quatro coberturas duplex de 600 m², 18 mansões suspensas de 420 a 563 m² e 204 apartamentos de até 400 m². O prédio vai ter seis pavimentos de lazer privados, além de rooftop destinado ao residencial, totalizando mais de 6 mil m² de área de lazer.

Moradores dos primeiros andares do Senna Tower vão ter elevador privativo para carros Imagem: Divulgação/FG

Apartamentos podem chegar a R$ 200 milhões, segundo a FG. O valor representa uma cifra de R$ 222 mil o metro quadrado.

Construção de prédio deve gerar mais de 3 mil empregos diretos e indiretos, segundo previsão inicial da FG. No One Tower - também localizado em Balneário Camboriú e considerado o terceiro prédio mais alto do Brasil - foram gerados cerca de 1.000 empregos diretos e indiretos.

Prédio vai dispor de sistema de pêndulos para amenizar força dos ventos. Chamados de TMD (tuned mass damper, ou amortecedores de massa sintonizados), as estruturas vão pesar 1.000 toneladas cada e vão ser instaladas no topo do prédio.

Senna Tower deve ter 2.283 moradores. A estimativa consta EIA (Estudo de Impacto de Vizinhança) apresentado à prefeitura de Balneário Camboriú.

Moradores da base do prédio vão ter elevador privativo para carros. Recurso estará disponível para residentes entre o 12º e 20º pavimentos, conforme o EIA. "Esses primeiros apartamentos têm uma planta maior (devido à curvatura da torre) comportam um espaço mais generoso e por isso há o encaixe desse elevador nessas unidades. E também porque quisemos trazer um diferencial de produto para as unidades mais baixas, trazendo aspectos únicos para essas unidades, já que há um grande apelo da altura nos andares superiores", explicou a FG ao UOL.