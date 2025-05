Fraude do INSS: Anúncios falsos prometem ressarcir até R$ 15 mil; é golpe

Anúncios falsos prometem ressarcir entre R$ 2 mil a R$ 15 mil de valores cobrados de forma irregular de aposentados e pensionistas do INSS por entidades associativas. Mas tudo não passa de um golpe. As restituições por parte do governo ainda nem começaram.

O que aconteceu

Anúncios com promessas falsas se proliferaram nas redes. Ao todo, 379 postagens de golpistas estavam ativas no começo da tarde de hoje na Meta, controladora da marca Facebook e Instagram, conforme mostra levantamento realizado por UOL Economia na Biblioteca de Anúncios da marca. No final de abril, o UOL Confere também já havia identificado anúncios deste tipo, que também eram falsos.

Mais de 60% das postagens usam imagem de Alexandre Garcia. São 242 anúncios que simulam a voz do ex-jornalista da Globo: "O governo já começou a liberar os pagamentos para as vítimas deste golpe silencioso".

Porém, os valores ainda nem começaram a ser restituídos. Hoje, o governo anunciou que vai devolver a partir de 26 de maio os descontos indevidos feitos em abril, que totalizam R$ 292,6 milhões. E só na próxima semana entra em operação um função no app "Meu INSS" para consulta de valores anteriores a esse mês.

Outras publicações usam vídeos de Cesar Tralli, apresentador da Globo. Foram identificadas 137 publicações ativas com este formato. Nela, uma voz similar a de Tralli diz que a liberação das restituições começaria hoje, o que não é verdade.

Anúncios falsos prometem de R$ 2 a R$ 15 mil de restituição. Porém, o valor de cada devolução não foi divulgado pelo governo. Isso só será possível ser consultado a partir da próxima semana.

Criminosos criaram site falso com promessa de restituir valores cobrados de forma indevida de aposentados e pensionistas do INSS. Site usa logo do Banco Central e do gov.br, mas não é o oficial. Imagem: Reprodução

Publicações levam a sites não oficiais. Uma das publicações que usa a imagem de Alexandre Garcia leva para um site que imita o gov.br e usa o logo do Banco Central. É necessário digitar o CPF e, enquanto é feita a suposta consulta, vai sendo mostrada uma reportagem do jornal da Band, que é modificada no final para incluir a informação que é possível obter até R$ 15 mil de ressarcimento.

Após assistir ao vídeo, o usuário é levado a um chatbot, no qual é preciso responder a uma série de perguntas. "Nos últimos dias, milhares de brasileiros conseguiram sacar essa indenização do INSS. Responda as perguntas a seguir para aprovação do seu saque de R$ 6.791,65", diz o sistema fraudulento. Por último, é solicitado o pagamento de uma taxa de R$ 69,10 para a liberação da suposta indenização - os golpistas dizem que, caso não ocorra o pagamento, é feito um bloqueio nos valores por dois anos. Só é possível quitar a taxa por PIX.

10 perfis diferentes foram criados para anúncios falsos. Quatro deles fazem referência ao portal g1, mas não são os perfis oficiais do portal de notícias da Globo. Alguns deles postaram anúncios falsos imitando o site e com a seguinte chamada: "Saiu lista oficial de devolução do INSS". No último sábado, o Fato ou Fake do g1 observou que as publicações são falsas. "O g1 jamais publicou uma reportagem com o título e o conteúdo usados no anúncio fake", disse o sistema de checagem da Globo.

INSS fez alerta para links falsos. Em 30 de abril, o instituto fez um alerta a aposentados e pensionistas sobre a circulação de links falsos. "Os bandidos enviam links pelas redes sociais com uma suposta página disponibilizada para consultas e saques de indenização, e para isso solicitam que seja informado o número do CPF", disse o INSS. O órgão salientou que a consulta de desconto de mensalidade associativa só pode ser feita no site ou aplicativo Meu INSS.