Ex-FMI: Tarifas comerciais ficarão mais altas após Trump mesmo com acordos

Mesmo com possíveis novos acordos comerciais dos Estados Unidos com os demais países, as tarifas americanas ainda ficarão mais altas do que eram no início do governo do presidente Donald Trump, afirmou Otaviano Canuto, ex-vice-presidente do Banco Mundial, em entrevista ao Mercado Aberto de hoje.

Trump disse ontem que fez um acordo comercial com o Reino Unido, o primeiro desde que iniciou sua polêmica guerra tarifária que abalou o mundo.

Eu creio que o resultado final desse acordo é um prenúncio de que, no frigir dos ovos, os acordos que virão tomarão tempo, mas as tarifas do Trump ficarão, no final desse processo, bem mais altas do que eram no começo do governo dele. O suspiro de alívio do mercado foi apenas pelo prenúncio de que pode se sair daquele cenário de estresse.

O Reino Unido se livrou da tarifa sobre ferro e aço, conseguiu ter a de automóveis mantida lá embaixo nos 10%, esse é o lado positivo. Mas os 10% continuam lá, ou seja, as tarifas enfrentadas pelo Reino Unido são bem mais altas do que aquelas que vigoravam antes. E olha que o Reino Unido não é um país de tarifa elevada e muito menos tinha saldo comercial, tanto é que estava lá nos 10% de baixo.

Otaviano Canuto

Canuto concluiu dizendo que os prognósticos devem ser de que os demais países que esperam uma renegociação tarifária com os Estados Unidos não criem grandes expectativas de que elas sejam tão baixas.

E o próprio Trump deu prenúncios ontem de que os demais países, os países que sofreram tarifas recíprocas bem mais altas, não podem ter expectativa de que vão ter tarifas tão baixas quanto os 10%.

Eu achei interessante o primeiro-ministro do Reino Unido ser perguntado ontem sobre as tarifas agora serem mais altas do que o que eram no começo do ano, com os 10%, aí ele responde: mas estamos melhores do que ontem, melhores do que como estava a coisa antes do acordo.

Otaviano Canuto

