EVP Pix: Saiba como receber pagamentos sem informar dados pessoais

Nem todo pagamento via PIX depende da divulgação de dados pessoais para o pagador. Uma das maneiras de garantir o sigilo de informações como CPF, e-mail ou telefone é o EVP, sigla para Endereço Virtual de Pagamento.

O que aconteceu?

O EVP é um código aleatório composto por letras e números. Controlado pelo Banco Central, ele é gerado automaticamente e vinculado à conta de quem o criou. É uma opção útil para casos em que o pagador é uma pessoa desconhecida, por exemplo.

O código funciona como um endereço digital temporário. A chave é única, sem possibilidade de repetição. O EVP pode ser reutilizado ou substituído por outras combinações, dando segurança para quem realiza transações com frequência.

Uma vez gerada, a chave só pode ser usada para receber pagamentos. O pagador ainda verá o nome do destinatário, o banco e parte do CPF ou CNPJ para evitar erros na transação. A chave fica válida pelo tempo que o cliente desejar e pode ser excluída a qualquer momento.

A criação de um EVP é feita diretamente no aplicativo do banco. Basta acessar a área PIX, clicar em "Minhas Chaves", escolher a opção "Cadastrar nova chave", selecionar "Chave aleatória" ou "EVP" e pronto. O código ficará salvo no app e pode ser copiado para mensagens ou e-mail.

Em 2024, 63% dos brasileiros utilizaram o PIX pelo menos uma vez por mês. Esse é o meio de pagamento mais utilizado no Brasil, superando o dinheiro em espécie e o cartão de débito, segundo o Banco Central.