Carteira do Idoso: Saiba quem tem direito e como garantir descontos

A Carteira da Pessoa Idosa é uma forma de comprovar o direito ao transporte interestadual gratuito ou o desconto no valor das passagens. O documento também pode ser usado por pessoas acima de 60 anos para garantir benefícios em eventos culturais, como meia-entrada.

O que aconteceu?

Podem emitir a carteira aqueles acima de 60 anos registrados no Cadastro Único, do governo federal. O cidadão deverá comprovar renda individual de até dois dois salários mínimos. O cadastro é feito no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) mais próximo do local de moradia do idoso.

A emissão é gratuita e pode ser feita pela internet. O site oficial é carteiraidoso.cidadania.gov.br e o login é feito a partir da conta Gov.br. Depois, basta selecionar a opção "Emitir Carteira da Pessoa Idosa", preencher as informações e imprimir ou salvar o documento no celular.

A carteira também pode ser solicitada presencialmente no CRAS. Nesse caso, o idoso deverá apresentar CPF, Número de Identificação Social (NIS) e um documento com foto. O prazo para emissão é de 45 dias a contar da inscrição do Cadastro Único.

A pessoa idosa que tem como atestar renda não necessita da carteira para ter acesso às passagens ou desconto. Basta apresentar o comprovante de até dois salários mínimos e o documento de identidade para ter direito ao benefício. A carteira apenas facilita o acesso a esse direito.