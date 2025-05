Banco Central identifica vazamento de dados de 50 chaves Pix

O Banco Central comunicou hoje que identificou um incidente de segurança com dados pessoais vinculados a chave PIX de 50 pessoas com conta na Cashway Tecnologia da Informação S.A. Conforme o BC, houve "falhas pontuais em sistemas" da empresa que opera na área de tecnologia especializada em instituições financeiras e de pagamento.

No comunicado, o Banco Central informou que não foram expostos dados sensíveis, tais como senhas, informações de movimentações ou saldos financeiros em contas transacionais, ou quaisquer outras informações sob sigilo bancário.

O que aconteceu

Os dados vazados têm baixo impacto potencial para os usuários. As informações obtidas são de natureza cadastral, disse o BC, e não permitem movimentação de recursos, nem acesso às contas ou a outras informações financeiras. O incidente teria ocorrido entre os dias 31 de março e 3 de abril.

As pessoas que tiveram seus dados cadastrais obtidos a partir do incidente serão notificadas. O alerta será feito exclusivamente por meio do aplicativo ou pelo internet banking da instituição de relacionamento da pessoa que teve o dado vazado.

Nem o BC nem as instituições participantes usarão quaisquer outros meios de comunicação aos usuários afetados, tais como aplicativos de mensagens, chamadas telefônicas, SMS ou e-mail. O BC informa que foram adotadas as ações necessárias para a apuração detalhada do caso e serão aplicadas as medidas sancionadoras previstas na regulação vigente.

Banco Central, em comunicado nesta sexta-feira (8)

O UOL pediu posicionamento da Cashway Tecnologia da Informação S.A e assim que receber, o texto será atualizado.

Segunda vazamento do ano

Esse é o segundo incidente de segurança do ano envolvendo instituições financeiras. Em março, o BC também divulgou o vazamento de chaves PIX de 25,34 mil pessoas com conta na QI Sociedade de Crédito em razão de "falhas pontuais em sistemas dessa instituição".

Empresa disse que falha foi corrigida. Por meio de nota à imprensa, a QI Sociedade de Crédito informou que "alguns dados foram expostos devido a uma falha pontual, a qual foi imediatamente corrigida".

Os casos são investigados pela instituição. O BC acrescenta que foram adotadas as ações necessárias para a apuração detalhada e serão aplicadas as medidas sancionadoras previstas na regulação vigente.