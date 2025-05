Amanda Klein: Acordo de Trump com Reino Unido deixa Bolsas em êxtase

O novo acordo comercial realizado entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o Reino Unido deixou as Bolsas mundiais em êxtase, disse a apresentadora Amanda Klein no Mercado Aberto de hoje.

Em uma divulgação televisionada da Casa Branca, com participação remota do primeiro-ministro Keir Starmer, Trump anunciou que este era o primeiro de muitos acordos.

Os mercados reagiram em êxtase. As bolsas americanas subiram com força, embora tenham recuado das máximas do dia. O Ibovespa bateu a máxima histórica durante as negociações. Chegou aos 137.634 pontos, depois recuou um pouquinho.

Amanda Klein

Donald Trump aplicou sobretaxas de 10% às importações de todo o mundo em abril, incluindo o Reino Unido, mas congelou temporariamente as mais altas para dezenas de países para dar margem às negociações.

Amanda Klein ressaltou que o início das negociações entre Estados Unidos e Reino Unido resultou no anúncio de reduções tarifárias em diversos setores, mas nada ainda foi assinado.

A negociação inclui a redução de tarifas e mais acesso ao mercado britânico para a carne bovina, etanol e uma série de produtos agrícolas americanos. Em troca, os Estados Unidos aceitaram retirar aquela tarifa de 25% sobre aço/alumínio e também sobre os carros do Reino Unido, até uma determinada cota.

Contudo, manterá o piso de 10% para todos os produtos. O acordo envolve ainda a compra de 10 bilhões de dólares de aviões da americana Boeing. Não há informação de quando será a assinatura deste acordo. Por enquanto, as negociações continuam.

Amanda Klein

A China também está na lista dos que podem fechar uma negociação com os EUA, pelo menos é o que Trump diz acreditar, já que representantes dos dois países devem se reunir amanhã, na Suíça.

Trump disse aos repórteres na Casa Branca que espera que as tarifas de 145% contra a China caiam e profetizou sobre a reunião que seu secretário de tesouro e o representante do departamento comercial terão com os chineses na Suíça neste sábado. 'Acho que será uma reunião muito amigável', disse Trump. 'Eles estão ansiosos para fazer isso de forma elegante'.

Uma série de fatores contribuiu. Além de acompanhar o otimismo de Nova York, o comunicado do Copom ontem foi visto como sinalização de que o ciclo de aberto monetário está próximo do fim, para agora ou então haverá mais uma alta residual de 0,25 pontos . Amanda Klein

