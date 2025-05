Pollyana Félix estreia coluna no UOL sobre empreendedorismo

A empresária e especialista em comunicação e vendas de alto impacto Pollyana Félix estreia hoje no UOL uma coluna quinzenal sobre empreendedorismo.

Mulher negra, nordestina e criada entre rodas de capoeira e saberes populares, ela vai se basear em suas raízes e vivências no mercado para propor abordagens práticas para temas como desenvolvimento pessoal, comunicação e redes de influência.

Quero falar com quem constrói seus caminhos enfrentando desigualdades, silêncios e muros invisíveis --como eu fiz. Quem empreende carrega história, dores e escolhas difíceis. E eu conheço isso de perto.

Pollyana Félix, colunista do UOL

No texto de estreia, Pollyana faz uma análise crítica sobre táticas de venda que usam a fé como ferramenta de lucro.

Por que acompanhar

A coluna é um espaço para quem quer empreender com identidade e consciência. Pollyana compartilha suas vivências e mostra que é possível crescer profissionalmente sem se descaracterizar.

Com textos diretos, a colunista fala com quem sonha em abrir um negócio, mesmo com poucos recursos. Você encontrará temas como comunicação, desenvolvimento pessoal e os bastidores do empreendedorismo —o lado que pouca gente mostra.

Outro destaque serão as entrevistas exclusivas com novos empreendedores, que prometem trazer ideias para quem quer fazer diferente no mercado.

Como acompanhar

A coluna de Pollyana Félix está disponível neste link e é exclusiva para assinantes do UOL.

